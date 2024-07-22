乘客電召85折的士去將軍澳　備註加1要求激嬲司機：吉走都唔益你

「八五折」的士乘客要求千奇百怪。有的士司機於網上群組，發布召喚的士網上預約平台截圖，見到有乘客想由柴灣到將軍澳，寫明要「八五折」及「過海單程隧道」，卻還要求提供「單據」及「來回隧道票」，令司機相當憤怒，直指「吉走都唔益你」，「的士西客，錢你就claim足，蝕就的士佬食晒」。



帖文引來網民熱議，不少人批評乘客要求過分，「真乞兒」、「西客，行路返屋企啦」；也有網民建議「單可以照打，不過係寫明八五折及只收單程隧道費」、「吸個85折印仔畀佢」。



的士乘客要求千奇百怪。（資料圖片）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布召喚的士網上預約平台截圖，留言「的士西客，錢你就claim足，蝕就的士佬食晒，吉走都唔益你」。

截圖見到，該乘客備註列明要「八五折」及經東隧過海「單程隧道」，惟同時要求司機提供「單據」和「來回隧道票」。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

從截圖見到，當時為晚上11時左右，該乘客想由柴灣到將軍澳，備註列明要「八五折」及經東隧過海「單程隧道」，惟同時要求司機提供「單據」和「來回隧道票」，意味單據上的價錢按正價及「來回隧道」收費填寫，比實際的「八五折」和「單程隧道」費的車資多。

帖文引來網民熱議，不少人斥責是「西客」，「真乞兒」、「西客，行路返屋企啦」、「如果係收公司錢搭車，你都幾X街下」、「中環、太古坊班凌晨放工嘅全部都係咁，call 85 claim正價單，只係冇咁過分要求打雙程隧道」。

帖文引來網民熱議，不少人斥責是「西客」。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

也有網民建議「單可以照打，不過係寫明八五折及只收單程隧道費」、「吸個85折印仔畀佢」。不過亦有的士行家表示見慣不怪，「日日都見呢啲單，照俾人接咗」。