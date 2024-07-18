7人食$1200霸王餐！女店員追出竟被丟入湖　警公開CCTV急尋人慘了

食「霸王餐」還要襲擊店員？美國密蘇里州1間餐廳，有7名食客未有支付約150美元（約1,200港元）賬單就離開餐廳，女店員追出要求7人付款，詎料卻被襲擊丟進湖中，7人更歡呼大笑。女店員被嚇得在水裏大哭，約10分鐘後才成功回到岸上。警方公開事發「CCTV（閉路電視）」畫面，並以「襲擊罪」調查案件。



美國密蘇里州1間餐廳，有7名食客未有支付約150美元（約1,200港元）賬單就離開餐廳，女店員追出要求7人付款，詎料卻被襲擊丟進湖中。（CCTV畫面）

綜合外媒報道，事發6月28日，女店員貝特爾斯（Liahna Bertels）於密蘇里州奧沙克湖（Lake of the Ozarks）的Fish and Company餐廳上夜班。貝特爾斯表示，當時有7名顧客進入餐廳購買食物和酒等飲料，由於其中1名女顧客不願意出示證件，所以她拒絕提供酒水，氣氛頓時變得緊張，惟這班顧客還是完成點餐。

事發6月28日，女店員貝特爾斯（Liahna Bertels）於密蘇里州奧沙克湖（Lake of the Ozarks）的Fish and Company餐廳上夜班。(網上圖片)

不過貝特爾斯指出，當晚廚房相當繁忙，需要製作的餐點相當多，顧客要花長時間等待，然而這班顧客等候餐點途中突然離開，貝特爾斯立即把已準備好的部份餐點打包放進外賣盒，再拿着賬單追出要求支付約150美元（約1,200港元）費用，沒想到卻被對方襲擊並丟入湖中，10分鐘後才成功「逃生」。

從現場「CCTV（閉路電視）」見到，7名男女正返回停泊碼頭的船，一會後看到貝特爾斯拿着賬單追到碼頭。畫面一轉就見到貝特爾斯慢慢離開碼頭，狀甚狼狽。

貝特爾斯稱，當時她要求7名顧客支付賬單，卻被其中1人抓住手腕丟入湖中，無助的她在水中大哭，「當我落入水中時，他們開始大笑和歡呼，這真的很痛苦」。約10分鐘後，她才靠自己力量爬上岸邊，「逃出生天」。

貝特爾斯（左）稱，「當我落入水中時，他們開始大笑和歡呼，這真的很痛苦」。(網上圖片)

警方正調查事件，指7名男女可能來自其他州份，或將面臨「襲擊罪」指控。Fish and Company餐廳總經理表示，已改善員工未來處理類似情況方式，以確保員工安全。