7人食$1200霸王餐！女店員追出竟被丟入湖　警公開CCTV急尋人慘了

食「霸王餐」還要襲擊店員?美國密蘇里州1間餐廳,有7名食客未有支付約150美元(約1,200港元)賬單就離開餐廳,女店員追出要求7人付款,詎料卻被襲擊丟進湖中,7人更歡呼大笑。女店員被嚇得在水裏大哭,約10分鐘後才成功回到岸上。警方公開事發「CCTV(閉路電視)」畫面,並以「襲擊罪」調查案件。



綜合外媒報道,事發6月28日,女店員貝特爾斯(Liahna Bertels)於密蘇里州奧沙克湖(Lake of the Ozarks)的Fish and Company餐廳上夜班。貝特爾斯表示,當時有7名顧客進入餐廳購買食物和酒等飲料,由於其中1名女顧客不願意出示證件,所以她拒絕提供酒水,氣氛頓時變得緊張,惟這班顧客還是完成點餐。

不過貝特爾斯指出,當晚廚房相當繁忙,需要製作的餐點相當多,顧客要花長時間等待,然而這班顧客等候餐點途中突然離開,貝特爾斯立即把已準備好的部份餐點打包放進外賣盒,再拿着賬單追出要求支付約150美元(約1,200港元)費用,沒想到卻被對方襲擊並丟入湖中,10分鐘後才成功「逃生」。

從現場「CCTV(閉路電視)」見到,7名男女正返回停泊碼頭的船,一會後看到貝特爾斯拿着賬單追到碼頭。畫面一轉就見到貝特爾斯慢慢離開碼頭,狀甚狼狽。

貝特爾斯稱,當時她要求7名顧客支付賬單,卻被其中1人抓住手腕丟入湖中,無助的她在水中大哭,「當我落入水中時,他們開始大笑和歡呼,這真的很痛苦」。約10分鐘後,她才靠自己力量爬上岸邊,「逃出生天」。

警方正調查事件,指7名男女可能來自其他州份,或將面臨「襲擊罪」指控。Fish and Company餐廳總經理表示,已改善員工未來處理類似情況方式,以確保員工安全。