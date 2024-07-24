BB車滾落火車軌　勇父跳下搶救雙胞胎女兒同遭猛輾　釀2死1童倖存

澳洲發生涉及火車的奪命事故，釀成父女雙亡。事發時一對父母推着載有雙胞胎女兒的嬰兒車進入火車站月台，其間母親在附近店舖看看貨品，懷疑有人鬆手加上有風，嬰兒車滾至車軌位置。父親見狀立即奮不顧身跳下救人，但當時一列火車駛至將輾過父親及嬰兒車，職員立即報警求助，可惜父親和其中1名女童當場死亡，另1名女童和母親則沒有受傷，但母女受驚過度，需送院接受檢查，警方形容事故「極為罕見和非常悲慘」，正調查原因。



事後有團體張貼阿南德一家人的合照，以表達支持和悼念。（facebook圖片）

男死者於跨國IT公司工作

據了解，40歲男死者阿南德（Anand Runwal）和39歲妻子普納姆（Poonam）結婚14年，一直都想生兒育女，最終如願誕嬰，育有一對2歲雙胞胎女兒希納爾（Hinal）和希亞（Hiya）。阿南德在跨國IT公司印孚瑟斯（Infosys）工作12年，去年10月被調往澳洲悉尼，妻女以家屬身份陪同，一家人住在悉尼南部科加拉（Kogarah），該處是印度人社區，阿南德一家待人和善，女兒和鄰居孩子打成一片，一家人不時外出共享天倫之樂。

由於阿南德的工作簽證將於本年8月1日到期，他雖然打算續簽，但其護照有效期至明年2月，他曾在facebook指出，根據僱主規定，其護照需要有至少12個月有效期才能延長簽證，擔心影響到續簽進度，詢問網民有何方法為其妻子申請快速護照，至少妻子不會被澳洲政府驅逐出境。

案發本年7月21日中午12時許，阿南德和普納姆進入卡爾頓車站（Carlton station）月台，閉路電視拍到阿南德推着載有雙胞胎女兒的嬰兒車，普納姆在附近店舖看看貨品，其後折返，阿南德則低頭使用手機，當時左手捉緊嬰兒車。

阿南德和39歲妻子普納姆結婚14年，一直都想生兒育女，最終如願誕嬰，育有一對2歲雙胞胎女兒，沒料到遇上橫禍，與其中1名女兒慘死。（facebook圖片）

根據報道，有1列火車從克羅納拉（Cronulla）出發，原定不會在卡爾頓車站停車，當時嬰兒車滾到車軌，阿南德見狀跳下去試圖拯救女兒，當他試圖將嬰兒車抬回月台時，火車未能及時減速，繼而將他們輾過，普納姆驚恐求救和尖叫，求救聲驚動其他人。職員立即致電緊急服務部門，救援人員接報到場，當時車底傳出哭聲，人員成功救出希亞，她身上幾乎沒有受傷，當場大驚哭泣。

警方指男死者試圖救女兒「非常勇敢和英勇」

普納姆立即抱回女兒，大喊：「我的丈夫和另1個孩子在哪兒？」救援人員繼續搜救，最終尋回阿南德和希納爾，但父女已當場死亡。普納姆和希亞受驚過度，由救護車送院接受檢查，事後無礙出院。

當地警方交代案情，讚揚阿南德親試圖拯救孩子的行為「非常勇敢和英勇」，可惜付出生命，事故「極為罕見和非常悲慘」，其妻子顯然受到極大心理創傷，但得到當地印度社區的支持，經調查後相信有人「手部在非常短時間內離開嬰兒車」，加上懷疑可能有風，嬰兒車滾落車軌位置，最終釀成意外，初步相信案件沒有可疑，驗屍官正確定死因。

閉路電視拍到阿南德推住載有雙胞胎女兒的嬰兒車。（網上影片截圖）

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）同樣讚揚阿南德英雄事蹟，向其親屬和當地社區表示哀悼，形容阿南德死於「非凡和本能的勇敢行為」。印孚瑟斯亦發表聲明指，公司為阿南德的妻子和另1個孩子祈禱，「在這個悲傷的時刻，我們正在為他的家人提供一切可能的支持，並且和當局保持聯絡」。

當地警方交代案情，讚揚阿南德親試圖拯救孩子的行為「非常勇敢和英勇」，可惜付出生命，事故「極為罕見和非常悲慘」。（網上圖片）

民眾獻花悼念死亡父女

事後涉事車站一度關閉，以便警方調查，民眾到場獻花和獻卡，悼念阿南德和其過世女兒，同時使用其他交通工具代步。暫停服務期間，火車公司表示，正和警方合作，希望最快恢復服務，公司正協助2名涉事職員。

另外，由於普納姆因丈夫的工作簽證，所以才能逗留在澳洲，但如今丈夫突然過身，未知普納姆能否繼續留澳，當地媒體就事件查詢當局。

（綜合）