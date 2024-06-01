兒子車禍亡！父用教育基金完成歐遊約定　前妻求轉給繼子結局超暖

要將兒子的遺產轉移予前妻的繼子？加拿大有父親在討論區分享，自己剛考上名校的兒子今年3月被醉駕司機撞死，由於他有為兒子設立當地的註冊教育儲蓄計劃（RESP），加上兒子取得獎學金，這筆教育基金變成遺產。樓主與前妻各自再婚，2人一起處理兒子後事時，前妻要求將這筆基金轉讓給其繼子，樓主馬上拒絕，反而想起曾和兒子約好歐遊，到比利時喝修道院啤酒，便坦言會進行悼念之旅，用這些錢代兒子喝酒，卻遭前妻鬧爆愚蠢又浪費錢。



帖文被多處轉載瘋傳，網民都力撐樓主決定。樓主事後發文交代後續，而他竟然去接觸前妻的繼子，事件後續發展令網民動容，並約好日子，一起在網上向其兒子「敬酒」。



加拿大有父親在社交平台分享喪子經歷。（示意圖 / GettyImages）

樓主日前在社交平台Reddit發文，分享最近喪子的悲痛經歷，帖文先交代背景，他和妻子在兒子12歲那年已離婚，2年後先後再婚，現時各有家庭。樓主大讚兒子非常聰明，多年前已為他設立當地政府的註冊儲蓄計劃，即儲蓄作高等教育的基金，政府會按儲蓄比例進行補貼，待子女高中開始接高等教育時便可使用。

他曾和兒子開玩笑，如果將來不上大學，可用這筆錢到比利時旅行，一起喝著名修道院啤酒。結果兒子順利考上名校，修讀微生物學和免疫學，當時他帶兒子去喝酒，「哀悼」父子歐洲之行落空。樓主任職麵包師，憶起兒子疫情期間經常談起自己學術領域的事，大部份內容他不明白，他只懂酵母，但感覺到兒子的抱負。

今年3月，兒子被醉駕司機撞死。樓主和前妻聚首處理兒子後事，前妻提及兒子的教育基金分配，該筆錢包括RESP和其他獎學金，除去要歸還政府的部份還會剩一筆錢，她要求由其繼子繼承。樓主即時拒絕，坦言將用於歐遊，代兒子完成到比利時喝啤酒的行程，卻被前妻鬧爆愚蠢又不負責任，但樓主稱「我不在乎，如果我兒子知道了，他一定會笑翻」。

樓主大讚兒子很聰明，曾笑言他考不上大學就用教育基金去比利時玩。（示意圖 / GettyImages）

帖文引起熱議，不少網民翻查資料，發現樓主兒子叫萊恩（Ryan），並力撐樓主去悼念兒子無錯，表示想請他喝一杯，並幫忙規劃行程。有網民批評樓主前妻自私，認為他人無義務幫助其繼子。

樓主後來發文透露後續，事實上他也心軟過，去問會計師及律師關於RESP 轉讓的問題，獲告知無法轉移給兒子的繼兄弟，他和前妻商量後，決定會支付其繼子1年的學費。他分享自己會以巴塞隆納為起點，帶妻子踏上為期1個月的歐洲之旅，終點會在比利時，於6月23日喝修道院啤酒悼念兒子。樓主甚至帶上部份兒子的骨灰，其祖父輩不少人都葬於比利時，徵得當地親友同意後，會將部份骨灰放在當地，笑言當天如果大家向萊恩「敬酒」，他在天之靈一定高興。

樓主的兒子今年3月被醉駕司機撞死。（示意圖 / GettyImages）

更暖心的是，樓主和前妻大和解，他邀請了前妻一家在歐遊的最後一周同行，費用由他負責。原來樓主最近和前妻的繼子接觸，驚覺兒子和對方是老友，2人年齡相近，幾乎每天都會在網上聊天，前妻繼子甚至傳來1張他都沒有的兒子照片，2人當時出席前妻的再婚婚禮。樓主和前妻繼子見面後，他們「尷尬但發自內心」的擁抱，約好一起在比利時向萊恩做最後道別，有緣的是，對方考上了家中附近的大學，他誠邀前妻繼子可隨時聯絡。

樓主新的帖文帶來好結局，網民無不動容，認為他的決定證明「你不是混蛋，但你也有能力幫人」。網民們還約好會在樓主去喝修道院啤酒當日向萊恩敬酒，「6月23日我會敬酒」、「我會預先買好啤酒貼上日期，上面寫上萊恩的名字，這樣我就不會忘記」。

（綜合）