恐怖！學校課室牆壁突塌下　4學生秒摔落同學急逃　驚悚畫面曝光

印度發生恐怖意外。閉路電視拍到一大班小學生午休期間正在課室內聊天嬉戲，其中一名靠牆學生發現情況有異，於是擰轉頭看後面，整幅牆壁突然塌下。最先察覺有異的學生和另外3名同學隨之跌落，其他同學狼狽逃到課室安全位置，部份人不理會書包和課本直接逃離課室，教職員紛紛指示學生盡快離開，同時走近視察受傷學生情況。



校長回覆當地傳媒時表示，事件中有1名學生頭部受輕傷，警方則指暫時未知塌牆原因。



一班小學七年級學生正在課室午休，當時有1名男學生坐在窗邊靠近外側牆壁位置。（網上影片截圖）

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事件發生在巴羅達（Vadodara）1間私人學校的1樓課室，閉路電視長約1分鐘，顯示本年7月19日中午12時許，該班七年級學生正在課室午休，當時有1名男學生坐在窗邊靠近外側牆壁位置，突然察覺現場情況有異，於是擰頭查看後方，整幅牆壁突然倒塌。最先發現異常的男學生和附近3名同學連同桌椅隨即摔落，離開閉路電視拍攝範圍。

數名靠近現場事故的學生立即衝前，慶幸沒有出事，至於本身位於較遠位置的同學同樣大驚，立即逃出教室，沒有理會書包和課本，亦有人施施然攜同書包離開，部份大膽同學一度折返，由在場女老師勸喻盡快離開，其他教職員趕抵現場了解，影片便結束。

一樓課室整幅牆壁突然塌下。（網上影片截圖）

該小學校長沙阿（Rupal Shah）事後接受當地媒體訪問時表示，教職員聽到巨響後立即趕到現場，安排受影響的學生轉到安全地方暫避，牆壁倒在學生擺放單車的泊位上，導致多輛單車損毀，事件中有1名學生頭部受傷。

據了解，該名受傷學生被送往私人醫院接受治理，縫了3針，目前情況穩定。

人員在場處理。（網上影片截圖）

有學校受託人表示，該棟建築建於2001年，狀況並非差劣，另一位職員亦指，學校擁有建築許可和建築物結構安全的證明文件。有鄰居則抱怨指，學校有14至15年樓齡，事前出現裂縫，之前要求過學校進行維修，但對方只是在建築物表面抹了灰泥，然後進行油漆工序。

當地消防到場施救，總共10至12輛學生單車被埋在碎片之下，由消防移走，警方表示將進一步調查事故。

（綜合）