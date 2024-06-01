蟻屍濃湯浴！飛蟻入侵民宿浴室　浴缸一夜驚蟻屍浴池　網民：恐怖

正值雨季，各種「蟲蟲」是時候出動！泰國1名男子到清邁入住民宿，正當打算露天浸浴，以為可以享受大自然清靜，順便洗滌心靈，但由於附近飛蟻趨光，導致成千上萬飛蟻瘋狂飛入浴室，大量飛蟻不慎跌落浴缸水中，導致整個浴缸都是飛蟻屍體。倖存飛蟻則在燈光下盤旋，美好露天浸浴變成「蟻屍濃湯浴」，場面儼如恐怖電影，泰男苦中作樂，拍攝一系列照片記錄事件，甚至將飛蟻屍體放到碟子上，笑言享受這份「飛蟻早餐」。



民宿浴室竹板當作窗戶之用，只要往外打開，住客就可以一邊欣賞大自然美景，一邊在浴缸享受露天浸浴。（Dhiwa Bhochawatt facebook圖片）

苦中作樂的網民博查瓦特（Dhiwa Bhochawatt）本年5月21日在facebook上載多張相關照片，可見他前往清邁1間民宿，浴室竹板當作窗戶之用，只要往外打開，就可以一邊欣賞大自然美景，一邊在浴缸享受露天浸浴。

正當他打算享受玫瑰花瓣浸浴之際，相信正值雨季，浴室燈光吸引大量飛蟻，頓時「飛蟻撲火」，數之不盡的飛蟻飛入浴室，在玫瑰花造型的電燈下盤旋，大量飛蟻跌落浴缸水中斃命，屍體浸滿半個浴缸。一缸飛蟻屍體令人感到毛骨悚然，博查瓦特即使排水，浴缸仍然殘留大量屍體​殘骸，他只能無奈放棄浸浴，但他理解「在雨季時住在山中，有飛蟻都很正常」，強調並非民宿問題。

博查瓦特事後上載1碟飛蟻屍體，笑言是「飛蟻早餐」。（Dhiwa Bhochawatt facebook圖片）

博查瓦特更上載一碟飛蟻屍體，旁邊伴有番茄醬和沙津醬，笑言會好好享受這份早餐，帖文引來大約6,600人讚好，3,800人轉發，不少人留言指「嚇人」、「好似恐怖電影」、「真正大自然」、「食蟲有益」。

（facebook）