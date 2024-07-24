港女爆粗狂罵的士司機片瘋傳：以為女人好恰？　司機應對獲讚有禮

禮貌是雙向的。本港網絡流傳1段影片，見到有的士女乘客支付車資時爆粗瘋狂責罵的士司機，「X你老XX，呢啲咁嘅垃圾的士佬」、「揸的士揸到你咁X樣嘅？」、「你老X臭X，以為女人好恰啊？」，而的士司機全程未有多說話，叫女乘客下車。



影片引來網民熱議，「影衰晒啲女人，又爛口，完全冇修養」、「咁爛口非善男信女」。也有不少網民讚的士司機面對「西客」仍有禮貌，「個司機都幾忍得」。



的士服務問題常惹關注。（資料圖片）

本港網絡近日流傳1段約1分鐘影片，女乘客疑因支付車資時接收問題，不斷以粗言斥責的士司機，「X你老X，（車資）喺度啊，你自己接得唔好。X你老X晨早流流揸的士揸到咁X樣，X你老XX」。

本港網絡流傳影片，女乘客疑因支付車資時接收問題，不斷以粗言斥責的士司機。（影片截圖）

的士司機想反駁，女乘客連珠發炮說「乜X嘢啊？X你老X！揸的士揸到你咁X樣嘅？睇住啊，X你老XX，呢啲咁嘅垃圾的士佬」。

司機叫女乘客下車，但女乘客仍未停口。（影片截圖）

司機唯有叫女乘客下車，「落車啦，唔好阻……」，但女乘客仍未停口，「唔好X開車囉，X你老X臭X。唔X願就唔好X做啊嘛！你老X臭X，以為女人好恰啊？X你老X，你唔X鍾意賺嗰24蚊，唔好X賺啊嘛，況且唔係24蚊添啊。你老X臭X，我以為你係垃圾添啊，不知所謂。唔XX你都唔X得嘅」。

直至影片最後女乘客仍在以粗言責罵，司機則露出無奈神色。

影片最後女乘客仍在以粗言責罵，司機露出無奈神色。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「影衰晒啲女人，又爛口，完全冇修養」、「咁X爛口非善男信女」、「畀24蚊發泄下 ，證明條女好耐冇搭的士仲係24蚊」、「點叫的哥有禮吖？」。亦有網民笑言，「個女人幾勁，冇停過，（粗口）好似聽緊歌咁，好流暢」。

也有不少網民讚的士司機面對「西客」仍有禮貌，「個司機都幾忍得」、「好佬怕爛女」。

根據運輸署資料，巿區、新界及大嶼山的士新收費已於今年7月14日起實施新收費，其中市區紅色的士起錶29元，新界綠色的士起錶25.5元，大嶼山藍色的士起錶24元。