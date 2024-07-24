食霸王餐？內地女離開無付款　被店員咁講斥歧視：再也不來香港

【香港旅遊／歧視】出外旅遊，人人感受不同。有內地女於小紅書發文講述自己來港旅遊不快經歷，提到她在旺角1間冰室「忘記付款」離去，卻被店員以「很mean」語氣說「你們在大陸吃飯都不給錢嗎？」，令她大感不滿，回應1句就匆匆離開。她歸納出是次香港旅遊4大問題，直指「被歧視的1次旅行，再也不會來香港了」。



帖文引來網民熱議，有人指「香港服務業真的差」、「強烈贊同，再也不來了」；但有不少網民質疑，「哪一點是有歧視？」、「你沒付款直接離開，這些可以歸咎成『歧視』？」、「把自己的過錯歸咎到對方身上，還說別人『歧視』你。我是看不太懂」。



出外旅遊，人人感受不同。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「再也不會來香港了（被歧視的一次旅行）」為題發文，講述來港旅遊不快經歷，「來香港前心裏懷揣着對港劇港樂的憧憬，想像着我能吃着香港美食，打卡香港美景，但實際上，我每天都是一肚子氣的旅行，每天算着日子想回內地」，其中第2個問題更是「強烈感受」。

該內地女於小紅書以「再也不會來香港了（被歧視的一次旅行）」為題發文，講述來港旅遊不快經歷。（小紅書）

樓主之後歸納出是次來港旅遊4大問題，包括食物質素、店員態度、的士司機態度，以及街道環境。

問題1：食物質素



樓主指，「小紅書上各種推薦或者我們自己隨便找的店都不太好吃（也可能是四川人胃口），有名的奶茶甜品普通而且太甜，大陸隨便一家奶茶店做得都更有創意，口感更豐富」。

問題2：店員態度



樓主說，當天中午在旺角女人街光顧1家冰室，因天氣太熱「人可能有點迷糊」，「忘記」付款就離開，結果被店員以「很mean」語氣揶揄，令她大感不滿，「天太熱了，人可能有點迷糊，我就走在前面出門了，我朋友她們還在裏面，因為這趟旅程我負責管錢，我朋友叫我給錢，我一下返回進去（沒有離開門超過1米），我馬上很不好意思地說『哦，差點忘記了』，因為我記性確實有點差所以超級不好意思，一臉歉意的支付，店員是1個中年女性，她笑着用1種很mean的語氣說『你們在大陸吃飯都不給錢嗎』」。

樓主稱，被店員揶揄後「我當時懵了」，但由於趕時間，加上沒有反應過來，就說了1句「沒有啊」便匆匆離開。另外，她光顧某間人氣麵包店，「我們不知道只能港幣支付，而遭到店員眼神歧視……」。

該內地女於小紅書以「再也不會來香港了（被歧視的一次旅行）」為題發文，講述來港旅遊不快經歷。（小紅書）

問題3：的士司機態度高傲且坑內地遊客



樓主指，晚上在尖沙咀乘的士想回酒店，「大約是1.8公里，我們坐上車，司機馬上說150（車資），我們說這是不合理的，司機非常傲慢『那請你們走路』」；她之後在酒店門口截的士去高鐵站，「第一輛的士停在門口，一個男的準備下車，我走上前剛說了你好，司機馬上舉手stop表示不載我」。

樓主批評的士司機態度高傲且坑內地遊客。（資料圖片）

問題4：環境



樓主表示，最讓她震驚的是，在靠近維多利亞港的奢侈品街道，「晚上大量睡在路中間紙殼上的人。包括在旺角的繁華地段的巷子裏還有生病躺在路中間的人，頭的一邊是外露的下水道排泄物，一半是她不停嘔吐的奇怪顏色液體」，自言路過時候差一點吐出來，「光是看到這樣的場景，我都被震驚得反胃了……」。

帖文引來香港及內地網民熱議。（小紅書）

帖文引來香港及內地網民熱議，有人指「確實不太好」、「強烈贊同，再也不來了」、「香港服務業真的差」。

但也有不少網民質疑，「哪一點是有歧視？」、「第一家餐廳是你沒付款直接離開。第二個你在香港麵包店買東西卻沒有準備港幣。這些可以歸咎成『歧視』？」、「把自己的過錯歸咎到對方身上，還說別人『歧視』你。我是看不太懂」。樓主則反駁，「明明是服務業，還要對客人擺臉色，很合理嗎？」，並有網民支持，「別人只是忘記她是給錢的，朋友也叫回來給了，又不是不給，所以有必要說那句話你們大陸吃飯都是不給錢的嗎？」。