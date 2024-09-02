港女$500紙幣付$92車資被司機鬧 公審1句反被網民鬧：的士西客
撰文：喬納森
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有港女早前在網上發文及相，大呻坐的士不快體驗，她指坐的士時車資92元，她以500元紙幣付車資，被司機責罵，加上對方沒有其他電子支付工具，令她大感不忿，遂上網公審司機，更表示「原來搭的士要自備零錢，只可以最大面額100蚊紙」。
帖文一出引起網民熱議，港女圍爐不成，反被網民鬧「西客」、「搭車又唔熟讀的士例，無得找就上嚟嘈喧巴閉」。
有港女在社交平台大呻坐的士不快體驗，指坐的士時車資92元，她以500元紙幣付車資，被司機責罵，令她大感不忿，「原來搭的士要自備零錢，只可以最大面額100蚊紙，又無任何電子支付」，遂上網公審司機。
帖文引來不少網民議論紛紛，有人斥樓主「西客」、「搭車又唔熟讀的士例，冇得找就上嚟嘈喧巴閉」、「乘客可以無散錢得500蚊纸，但的士司機不能找晒無散錢。呢啲人不要搭的士啦，我相信無司機想載」。
有網民解釋的士司機不夠500元零錢找贖沒有問題，「政府法例規定，的士司機帶100蚊散紙就可以開工」、「法例無一條講明每一部的士要擁有幾多項嘅電子支付，所以唔可以話司機冇電子支付就唔啱」、「法例五百元可以不找續，很多時的士司機之前多找續便沒有充分零錢，所以不能怪責司機，上車前大家可以先溝通」。
亦有人認為「我覺得畀$500唔係問題，問題係你有無預先同人哋講」。有人則給出改善方法，「問一問司機有無得找先上車」、「上車前可以先在便利店增值八達通唱散紙，咁咪唔使煩囉」。有人幫樓主說話，「五百元可以不找續，難怪人淘汰這類產業」。