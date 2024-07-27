海鷗強搶女兒炸薯條　躁父徒手扯斷鳥頭拒捕　被控虐畜兼起底公審

保護子女雖是父母責任，但都不應濫殺動物。美國1名爸爸目擊有海鷗試圖搶走其女兒的炸薯條，大怒猛力捉住海鷗，當眾徒手撕下鳥頭，行為驚動在場人士報警。警員到場打算以涉嫌虐待動物罪名拘捕對方，但人父隨即拒捕，甚至和警員爆發衝突，另涉行為不檢和拒捕罪名。動保人士隨即將他「起底」譴責，人父被控三級虐待動物罪名，案件排期審訊。



齊格勒不忿海鷗試圖搶走女兒的炸薯條，當眾徒手撕下鳥頭，事後拒捕，最終被控三級虐待動物罪名。（網上圖片）

29歲涉案人父齊格勒（Franklin Zeigler） 本身和家人住在新澤西州開普梅（Cape May又譯五月岬），不時在facebook上載相片交代最近情況。

事發本年7月6日，齊格勒和女兒前往懷爾德伍德（Wildwood）碼頭1個水上樂園，其間為女兒點了炸薯條，但有1隻海鷗嘗試搶吃。齊格勒盛怒之下襲擊海鷗，甚至硬生生將鳥頭扯了下來，然後手持鳥屍，要求樂園職員提供垃圾袋處理海鷗屍體。

海鷗嘗試取走齊格勒女兒的炸薯條，最終斷首身亡。（示意圖/gettyimages）

齊格勒殺鳥行為驚動在場人士，警員接報到場，經調查後打算以涉嫌虐待動物罪名拘捕齊格勒。齊格勒大怒反抗，和警員爆發衝突，最終另涉行為不檢和拒捕罪名被捕。

動保人士悼念斷首海鷗。（示意圖/gettyimages）

北懷爾德伍德警察局事後在facebook交代案情，根據調查，齊格勒被控三級虐待動物罪名，暫時獲准保釋，案件排期審訊，呼籲有任何資料提供的人士可以聯絡警方。據了解，案件原定本年8月9日提堂，但因其他理由而取消。

動保人士悼念斷首海鷗，同時「起底」譴責齊格勒殘忍行為，相信受到事件影響，齊格勒已經刪除其facebook帳戶。

（綜合）