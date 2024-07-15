2米巨蟒誤闖派對遭活捉！被3男狂灌啤酒極慘　專家斥虐畜恐奪蛇命

這樣虐待動物太殘忍了吧！南非1條長約2米長的巨蟒誤闖派對，豈料被現狂歡的3名男子活捉，有人當場強行擘開蛇口，然後灌入啤酒，巨蟒當場痛苦掙扎，場面相當殘忍，但現場卻不斷傳出歡呼聲。



涉事影片事後在網上瘋傳，網民看後都狠斥涉事者是在虐待動物。有蛇專家則表示，影片中的巨蟒是受保護物種的稀有非洲岩蟒（Python sebae），屬「華盛頓公約保育類動物」，由於蛇類身體不能分解酒精，如此灌酒恐會令蛇死亡。當地執法部門直指事件或已觸犯法例，強調會追捕涉案人士。翻查網上紀錄，有關影片是於去年10月流出，近日在社交網站再度流傳，同樣惹起公憤。



長約2米長的巨蟒誤闖派對，慘3名男子活捉及灌入大量啤酒。（影片截圖）

事發於是南非一處派對現場，1條長約2米藏的非洲岩蟒突然從草叢走出，誤闖派對被發現，慘被3名狂歡中的男子活捉，更當場施以「酒刑」，現場情況被人拍下，並於網絡上被廣傳。

網絡熱傳的影片長約13秒，可見巨蟒已3名壯漢徒手抓住，蛇頭被抓高而蛇身體懸空，因被人捏頸而令嘴巴張開，正在被倒插一瓶啤酒強行灌酒。巨蟒隨即痛苦掙扎，身體亦扭動。現場人群則情緒高高漲，不斷傳出歡呼聲。另1段影片見到巨蟒已奄奄一息，看似失去反抗能力，惟仍清楚可見男子手上還拿着另1瓶啤酒，似想繼續灌酒。

影片傳開後，網民紛紛斥責涉事事行為過份，根本是在虐待動物。有蛇類專家指出，蛇的消化系統與哺乳類不同，不能分解酒精，灌酒會導致蛇脫水、呼吸困難、肝臟衰竭、器官受損等，致死風險極高。

當地警方表示，影片段中的非洲岩蟒屬「華盛頓公約保育類動物」，指出現場民眾的行為或已構成罪行，故已發出相關懸賞，亦會積極追查涉案人士下落，又呼籲知情者提供資料。

翻查資料，非洲岩蟒為非洲體型最大的蛇類，亦屬世界上第三大的蟒蛇，其大小僅次於漁網紋蟒及森蚺。非洲岩蟒雖然無毒，但仍具有一定程度的攻擊性。而美國同樣曾發生了大蛇誤闖婚宴會派對的事件，幸該大蛇還上愛心美女，下場卻大不同。

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美國亞利桑那州早前一場婚禮上，突然有1條大蛇闖入，嚇得賓客急忙走避，而工作人員企圖捕蛇失敗後亦不見蹤影。幸新娘的胞妹自告奮勇，上演徒手捉蛇，最後她左手捉緊蛇尾，然後淡定地將蛇帶到遠處放生。影片其後在網上瘋傳，網民大讚姨仔大膽勇敢，而其美貌更受注目，令不少男生看片後直呼「戀愛了」。



新娘胞妹艾瑞卡（Erika）見狀，自告奮勇變身「女蛇王」，親自上陣捉蛇，全程更被拍下。（TikTok短片截圖）

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（綜合）