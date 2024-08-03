鬼節2024｜九大禁忌盤點+五類水果忌用嚟拜神　買車買樓都唔好？

今年農曆七月鬼門開的時間在8月3日晚上11時，《中天新聞網》為您整理鬼月不能做的事，包含鬼月9大禁忌，以及不適合拜拜的水果，都必須提前了解，以免沖煞。



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鬼月9大禁忌

1.不要亂拍別人頭和肩膀

相傳人有三把火，分別在雙肩和頭頂上，輕輕一拍就會滅掉，更容易讓鬼魂上身。

2.別把筷子插在飯上

在傳統習俗中，祭拜供品時才需插上香，而筷子直立插在飯碗上，會讓好兄弟誤以為是給祂的供品，進而招來祂們共食。

3.晚上不亂拍照

晚上容易拍到靈異照片，相傳拍到「鬼入鏡」會招來厄運。

4.不可在室內撐傘

相傳在深夜吹口哨或笛子，好兄弟會以為有人在呼喚祂，吸引更多「好朋友」聚集。

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5.不要在晚上剪指甲

晚上剪指甲意指「會剪掉長輩的壽命」。

6.半夜別在外逗留

晚上是好兄弟的活動時間，容易交到更多「好朋友」。

7.晚上不要去海邊、深山

鬼月正逢暑假，學生都會去海邊、河川戲水。相傳會有「水鬼」在抓交替，且漲退潮的變化大，容易溺水，發生危險。山上陰氣較重，「八字太輕」容易招鬼上身。

鬼節鬼月晚上不要去海邊、深山。（示意圖／《鬼才之道》劇照）

8.避免買車買樓

不少人忌諱在鬼月買賣車子和房地產，一方面害怕買到不乾淨的鬼屋，也擔心會被「鬼遮眼」而買到不好的東西。

9.避免晚上曬衣服

據說祂們喜歡潮濕的環境，且衣服像人形，更容易招來好兄弟，小心在收衣服時，會順勢把依附的鬼魂一起進屋內。

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拜拜水果禁忌

1.不能拜有籽的水果

因為多籽水果通常會連同果肉及種子一起吃下肚，但種子因不易消化、會隨著排泄物排出來，被認為是從糞便中長出來的水果。

2.不能拜釋迦

因為釋迦形狀像釋迦摩尼佛的頭，有對神明不敬的意味。

據說祂們喜歡潮濕的環境，且衣服像人形，更容易招來好兄弟。（示意圖／《鬼才之道》劇照）

3.不能拜香蕉、梨子

這些水果都有「招」諧音，有一個接一個過世、跟住生者一起走的意思。

4.不能拜成串水果

像是荔枝、龍眼、葡萄，這種一串一串的水果，有「一連串厄運」、「死成串」的諧音含意。

5.香蕉、李子、水梨不適合一起拜

這三種水果合在一起，在台語的諧音就是「招你來」。

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