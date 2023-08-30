中元節普渡禁忌「1類人不宜參加」2種生果被視為不潔咪擺上檯

8月30日是農曆七月十五，也就是中元節，各地民眾、宮廟等多在準備中元普渡事宜，台灣民俗專家廖大乙說，普渡供品除了三牲、四果及茶酒，也可準備空心菜、甘蔗；另番石榴（芭樂）、番茄是多籽不潔的水果，而家中一年內有喪事的人都不宜普渡。



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台灣民俗專家廖大乙指出，現代人在普渡上，除按傳統操辦豐盛祭品普渡，有時也會準備時下速食或Pizza等食物，在供品準備上越來越多元，而依傳統普渡通常就是備妥三牲、四果及茶酒，此外，在供品上更建議能準備「空心菜」及「甘蔗」。

廖大乙說，普渡時可準備五份生的空心菜，代表祭拜五方兄弟，也以「空心菜」告知祂們「有心請客無心留客，吃飽喝足就離開」；若當地習俗須將空心菜燙半熟，那得記得千萬不能調味，代表彼此「半生不熟」沒交情。

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而甘蔗「多節」且「兩頭甜」對人鬼雙方都有好的寓意，對祭拜的人象徵能節節高升，也提醒「好兄弟」要遵守陽間的規矩節度，上供桌的甘蔗長度建議以7的倍數，也就是7、14、21吋等最吉利。

至於中元普渡的禁忌，廖大乙說，番石榴（芭樂）、番茄都是多籽水果，且吃下肚經消化排泄，落地仍能生長，在宗教民俗上是穢氣、不淨的水果，因此不能上供桌，當供品是犯大忌；另，若家中一年內曾服喪、辦喪事的人，建議不能普渡、拜好兄弟。

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