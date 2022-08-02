農曆七月｜揭10個鬼月禁忌背後科學　網民鬆口氣：敢半夜去廁所了

【農曆七月／鬼月／鬼節】7月29日是農曆鬼門開，相傳有不少禁忌不能做，否則可能碰上麻煩。



對此，Facebook Page《名人沒有說過語錄》解析了「華人七月10大禁忌」，包括室內不要撐傘、半夜不要曬衣服等，解析的原因曝光後，讓網友們鬆了一口氣，直呼「終於看到真理了」。（點圖放大了解👇👇👇）

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「名人沒有說過語錄」分享了華人七月的十大禁忌，同時附上不能做的原因，分別如下：

一、不要在半夜曬衣服。原因是「半夜沒有陽光，衣服不會乾」。

二、不要在室內撐傘。原因是「室內沒有下雨，撐傘看起來很像智障」。

三、不要在別人背後叫人全名。原因是「因為連名帶姓叫人很沒禮貌」。

四、不要半夜吹口哨。原因是「會吵到其他人睡覺，人家明天還要上班」。

五、不要偷吃拜拜的祭品。原因是「因為沾了很多香灰，不衛生會拉肚子」。

六、不要半夜在戶外照相。原因是「半夜戶外沒有燈光，拍了不好看」。

七、不要在半夜剪指甲。原因是「因為明天還要早起上班上學，早點睡」。

八、不要撿地上的紅包。原因是「那是你鄰居拜拜亂丟地上的，裡面沒錢的，別浪費時間」。

九、不要半夜一個人站在路邊。原因是「因為有蚊子叮」。

十、不要相信華人七月十大禁忌。原因是「會讓你看起來很像智障」。



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「名人沒有說過語錄」將10大禁忌的原因，以詼諧的方式解釋，讓網友們感到相當有趣，在貼文底下留言直呼，「終於看到真理了」、「真是一語驚醒夢中人啊」、「看起來胡說八道，但很正經」、「這樣解釋我就不害怕了」、「看完之後就敢一個人晚上去上廁所了」、「農曆七月的十大禁忌終於解秘了」、「我想說些什麼，但發現都蠻有道理的。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】