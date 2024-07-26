粉嶺公路寶馬「甩胎」仍行車　後方司機笑︰犀X利　告示牌成亮點

駕駛期間汽車發生故障，理應在安全情況下停車，切勿繼續強行駕駛！網上最近流傳1條「車cam」影片，顯示寶馬私家車沿粉嶺公路往大埔方向行駛，但右後輪車胎明顯鬆開，但未完全甩掉，寶馬一邊勉強行車，右後輪零件一邊鬆脫遺在路上，相信車鈴很大機會被磨損，車轆亦隨時飛脫，後方私家車司機爆粗笑言「嘩！呼之欲出」、「真係犀X利寶馬，咁都行到」、「架車都唔X使要啦，咁行法，磨鈴」。



多名網民加入討論，「唔想畀錢拖車」、「其實最大鑊係驚磨到起火」、「點解要咁堅持？」，亦有人留意到電子告示牌寫住「拋垃圾出車外，可被檢控」，「完全符合咗當時情況」、「上面個牌先係亮點」、「拍得好」。



寶馬私家車沿右2線行駛，右後輪車胎明顯鬆掉，但未完全甩開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該段「車cam」影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約22秒，現場是粉嶺公路往大埔方向近元嶺行人天橋，總共有4條行車線，1輛寶馬私家車沿右2線行駛，右後輪車胎明顯鬆掉，但未完全甩開，零件一直鬆脫遺留在公路上。寶馬繼續勉強行車，一直沒有駛往慢線或路肩，後方私家車裝有「車cam」拍下過程，甚至一度切線，在其正後方拍攝。

「車cam」錄下後方司機目擊驚險一幕的反應，笑罵「嘩！個輪個輪，嘩！呼之欲出」，相信笑言寶馬即將甩轆，司機繼續嘲笑「真係犀X利寶馬，咁都行到」、「有錢真係任性」，甚至笑批「架車都唔X使要啦，咁行法，磨鈴」。

網民見到現場附近電子告示牌寫上「拋垃圾出車外，可被檢控」，笑言「甩轆可被檢控」、「有留意告示牌，所以個轆未甩」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主事後更用文字補充指，上水已經見到對方，多名司機開窗提醒，但司機置之不理「佢一路甩緊零件出嚟」、「（去到）大埔係我走咗，佢仲行緊」，未知對方目的地。

影片引來多名網民留言「差唔多可以換車」、「終於見到咩叫任性，片主好羨慕嘅笑聲」、「可能覺得換鈴平過拖車」、「片主為咗拍片，仲要跟佢尾護航，先夠義氣」，亦有人見到現場附近電子告示牌寫上「拋垃圾出車外，可被檢控」，笑言「甩轆可被檢控」、「有留意告示牌，所以個轆未甩」。

（綜合）