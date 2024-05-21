屯門公路貨櫃車「甩轆」！輪胎在路中央翻滾　後車反應快及時避開

駕駛時除了要留意路面，也要留心自身車輛狀況。近日網上流傳一段「貨車甩轆」的行車記錄儀（車cam）片，顯示屯門有貨櫃車行駛期間，左側一個輪胎意外鬆脫。輪胎在馬路上翻滾一會才停下，而涉事貨櫃車懷疑未有發現並駛離該處。後方車輛的司機將車cam片上傳至網上，引起網民熱烈討論，紛紛表示「甩咗轆都唔知」、「真係做到甩轆喎」。



屯門有貨櫃車行駛期間，左側1個輪胎意外鬆脫。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

該網民日前在Facebook群組「馬路的事討論區」上傳車cam片，質問「拖架有冇人檢查㗎呢？」，並備註「正宗馬路炸彈」。

車cam片長約29秒，地點應為屯門公路近兆安苑的分岔路口前，片主前方的貨櫃車在轉彎時，左側有一個輪胎鬆開，其後貨櫃車開始行駛搖擺。輪胎終在數秒後整個脫落，在馬路上翻滾，「追著」貨櫃車而去，最後在左側路旁停下。片主留意到狀況，有所減慢避開，而貨車在分岔路後往屯門市廣場方向揚長而去。

+ 1

影片引起網民熱議，不少網民好奇貨櫃車司機為何沒有發現輪胎已然鬆脫，「甩咗轆都唔知」、「作為職業司機揸重型車、拖架車，轆軸找鎚仔每一口螺絲先開車」，也有人笑言「轆：等埋我等埋我」、「真係做到甩轆喎」。

另外有網民就認為片主應向貨車司機示警，「其實唔好淨係影佢點樣甩轆，最好影埋自己上前提個司機甩轆」、「安全情況下應該提醒下前面司機」，不過，有網民就持相反意見，「仲跟咁貼追上去，一陣下隻轆飛出來」、「點知佢幾時再甩轆」、「真心唔建議提佢，萬一有咩嘢意外就唔抵啦，遠離至安全位置報警最正路」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）