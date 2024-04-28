女學神上堂撞甩轆！遭索賠1.6萬嬲爆轟師傅上堂自拍　外貌成重點

到駕駛學校學車撞甩轆要賠錢？內地有女學神花4,385元人民幣（約4,800港元）學車，但練習時師傅只顧自拍，她誤撞欄桿令輪胎飛脫。當時師傅叫她先行離開，事後卻要求賠償1.45萬人民幣（約1.6萬港元），女學神反擊指報名時的汽車保險及條款都列明她不用賠償，又炮轟師傅教學質素極差，「任何項目只會教1次」，更會隨意離開。內媒介入下駕校退回部份學費兼不用賠，網民認為該車師傅「像流氓」，但不少人錯重點讚女事主漂亮，「小田說的都對」。



杭州女生在駕駛學校學車時不幸發生意外，惟教車師傅要求她賠償。（《1818黃金眼》微博影片截圖）

內媒報道，杭州1名叫小田的女生到當地駕校花4,385元人民幣報名學車，在進行「科目二」路面練習時，師傅正在自拍，她誤撞斜坡上的欄杆導致輪胎飛脫。當時師傅叫她先離去，隔周再上課時，對方突要求她賠償1.45萬元人民幣，翌日再度催促賠錢，她指師傅首天提到要賠撞毀欄杆的費用，第二天說要賠補漆費，問過其他同學，大家指師傅是認真索賠。

小田指，其學車費用包括車保，而且學車條款及法例等，都列明在駕駛途中發生事故將由培訓機構負責。她再向師傅詢問賠償時宜，對方改口說自己在開笑，反問：「你覺得我是這樣的人嗎？」

小田不忿指賠償問題鬧得相當不愉快，「真的無辦法再繼續學車」，她向內媒申訴時，批評師傅教學質素差，而且態度惡劣，「任何項目只會教1次」、「不是在副駕上玩手機就是脫崗（擅自離開崗位）」，有時突然會走去洗車種菜，人都不在副駕上要她自行練習，希望學校退還剩餘學費。

師傅受訪時反駁，事故時他沒有自拍，而是剛好要撿激光筆，「一低頭她就撞上了」，又否認態度差。內媒介入下，起初學校答應退回3,700元人民幣（約4,100元港元）學費，後來又說要扣除早前上課的課堂費用，只退還1,845元人民幣（約2,000元港幣），協商後同意退還3,100元人民幣（約3,400元港幣）學費。

內地網民認為教車師傅質素普遍低，分享學車時遇到的師傅，「車上一直在調戲小姑娘」、「下午喝了酒就睡覺去了讓學員們自己練車」，又批評事件中的教車師傅「像流氓」，「曝光了才說開玩笑，沒曝光噁心死你」。

不少網民錯重點，大讚女事主小田長得漂亮，「小田說的都對」、「小田好看，不要欺負小田」、「小田思路清晰，有理有據」。

（綜合）