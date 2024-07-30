張家朗奧運奪金｜花劍68年來首人　內地網民：受金庸武俠影響嗎？

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／世界排名／東京奧運2020】香港隊「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，勇挫意大利劍手Filippo Macchi，衛冕成功再奪金牌，是香港首位連續兩屆奪得金牌的運動員，也是68年來再有運動員在男子花劍個人賽成功衛冕。



張家朗再奪金引起全城狂歡，內地社交平台「小紅書」亦湧現祝賀帖文，有內地網民大讚，「恭喜香港隊，永不放棄的精神」、「厲害啊香港」、「香港人都是受金庸武俠影響嗎，怎麼這麼多用劍高手」、「大家中國人同喜」。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

張家朗巴黎奧運金牌得主。（路透社）

張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽對戰意大利劍手Filippo Macchi，曾經落後12：14，力追至14：14平手，最終以15比14反勝，贏得個人第2塊奧運金牌，成功衛冕，是香港首位連續兩屆奪得金牌的運動員，也是男子花劍個人賽史上第3位成功衛冕的選手。

張家朗賽後強調，要以正面心態面對每場比賽，也證明香港地方雖小，但只要相信自己就能做到很多事，不要因為是細小地方就不堅持。

張家朗與馬奇今仗有不少爭議判決。（路透社）

張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀。

張家朗奪金：兩次奪金，有Greg一直同行。（袁志浩攝）

張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀，「香港的驕傲」、「好犀利呀！香港精神！香港必勝！」、「香港英雄」。

內地網民：大家中國人同喜

內地社交平台「小紅書」亦湧現祝賀帖文，內地網民大讚「香港人都是受金庸武俠影響嗎，怎麼這麼多用劍高手」、「香港應該超開心吧，擊劍這個兩個冠軍呢」、「實至名歸」、「好牛逼」、「恭喜香港隊，永不放棄的精神」、「恭喜恭喜！值得我哋學習！」、「厲害啊香港。這種後來居上的振奮人心」、「恭喜！國歌及區旗又再飄揚場上！」、「大家中國人同喜」。