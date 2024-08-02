印傭偷記提款卡密碼　盜提失智老翁戶口$16萬　因1物揭發判刑出爐

新加坡有印傭照顧失智老翁，其間多次盜提對方戶口金錢被提告。被告和失智男僱主以及其妻同住，照顧對方期間因知悉對方提款卡密碼，萌生偷錢念頭，屢次以散步為由，帶老翁前往銀行提錢，合共盜提28,050新加坡元（下同，約163,300港元）。老翁兒子發現父親收到繳交雜費信件，覺得事有蹊蹺，檢查父親銀行戶口以及拐杖上的追蹤器，終揭發外傭惡行。



當地法院在7月18日審理案件，女傭承認2項監守自盜罪名。法官指受害人上年紀，又患有失智症，屬於弱勢族群，被告理應照顧對方，卻偷走其巨額款項，故判處監禁12個月。



新加坡有失智老翁聘印傭照顧起居，卻遭對方盜提銀行戶口超過16萬元。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，涉案印尼藉的45歲女傭斯里阿頓（Sriatun）到新加坡工作2年，與男僱主以及其妻子同住。由於83歲的男僱主於2021年確診患上失智症，加上他行動不便，需要坐輪椅以及持拐杖出入，所以決定聘請外傭，而斯里阿頓日常工作為處理家務，以及照顧男僱主等。

不過斯里阿頓照顧男僱主期間，因知悉對方提款卡密碼，萌生偷錢念頭。她於2023年1月14日至9月24日期間，盜走失智男僱主銀行戶口共28,050新加坡元，以致其戶口僅餘47新加坡元（約270港元）。

外傭照顧失智老翁期間，因知悉對方提款卡密碼，萌生偷錢念頭。（示意圖／gettyimages）

至2023年11月2日晚上，僱主兒子前來探訪，發現家中有1封市鎮會來信，要求父親繳交雜費。他覺得事有蹊蹺，檢查父親銀行戶口後，發現當中多筆提款紀錄，馬上報警，揭發女傭偷錢一事。

僱主妻子羅女士表示，「她（女傭）其實做的不錯，平時會推我丈夫出門，讓他曬曬太陽。我們沒有提防她，所以不知她怎麼拿到銀行卡和密碼一直去提錢」。羅女士又稱，丈夫過往曾因外出時走失，所以兒子早在丈夫拐杖上放置追蹤器，兒子發現不見錢當下，便馬上檢查追蹤器記錄，不料揭發女傭屢次借散步為由，帶丈夫前往銀行提錢。

僱主兒子透過父親拐杖追蹤器，揭發女傭借散步為由，頻頻帶老翁往銀行提錢。（網上圖片）

案件於7月18日開審，被告斯里阿頓承認2項監守自盜罪名。法官判決時指出，受害者上年紀，又患有失智症，屬於弱勢族群，被告理應照顧對方，卻偷走其巨額款項，故判處被告監禁12個月。

（綜合）