1.8米高男友下體短如手指！首次性交女友呻4缺點：口臭外還有更衰

有時真心的確非常傷人，但不說出口又難以解決問題！台灣有女生在網上發文表示，與身高1.8米的男友交往2個月，其男友雖身型高大，但性格和善，所以絕對是理想對象。樓主滿心期待地與男友首次親熱，惟驚見對方下體竟然只有7至8厘米長，「而且還包莖」，加上男友似乎不會接吻，「整個下半臉都是口水，而且他有口臭」，結果即使換姿勢，避孕套還是會一直掉出來，「最尷尬的是結束之後，保險套是卡在我（台女）那邊」。樓主更指男友睡覺時會扯鼻鼾，令她難以對性愛產生興趣，反被誤以為性冷感。



網民紛紛替樓主呻慘，直指「他可以刷牙嗎？」、「包莖、口臭、打呼對很多人而言都是大忌 」、「光想到口臭，已經先冷掉了」。



樓主表示自己的中指長約8厘米，所以估計到男友下體長度大概7至8厘米，「而且還包莖 ， 瞬間有點冷掉」。（示意圖／gettyimages）

樓主在「Dcard討論區」發文訴苦，指男友身高接近1.8米，令她非常滿意，2人交往2個月，一起到外縣市過夜，樓主亦期待與男友發生關係。可惜親熱時，樓主目測男友下體的長度「不似預期」，由於她的中指長約8厘米，所以估計到男友下體長度大概7至8厘米，「而且還包莖 ， 瞬間有點冷掉」。

樓主只好安慰自己，認為男友並非首次與異性拍拖，相信技巧可以彌補長度不足的問題，但男友似乎不太懂得接吻，樓主「整個下半臉都是口水，而且他有口臭」。男友又抱怨避孕套太緊，但「換姿勢還會一直掉出來」，樓主形容不但沒有感覺，而且「最尷尬的是結束之後， 保險套是卡在我（樓主）那邊」，需要樓主拉出。

男友的技巧未能彌補到其下體長度不足。（示意圖／gettyimages）

更可悲的是樓主明明熟睡了，但男友扯鼻鼾的聲響「真的像戰爭」，累她整個晚上都沒不能入睡，需要躲在廁所玩手機。

由於樓主對男友狀況愈來愈反感，所以性愛次數愈來愈少，男友事後發現她不愛接吻，反而抱怨樓主性冷感，明明大家相處沒有其他太大問題，大致上都是愉快，大讚「男友脾氣好，情緒穩定正向，工作穩定，對我（樓主）也很好」，但關於性事問題，樓主真的不知道如何解決。雖然情侶遇到問題時需要溝通，但是樓主擔心直接說出口會很傷人，不知如何向男友反映。

樓主不知如何開口。（示意圖／gettyimages）

帖文引來不少網民討論，「抱怨你性冷感？都沒想過是自己的問題嗎？兩個月而已，快逃啊」、「直接說吧」、「套套會掉感覺比較像是沒戴好，口臭問題有可能是牙結石或洗漱問題，建議好好談談這件事，不然只會一直痛苦下去」。

（Dcard討論區）