性感網紅「私處感染」飄魚腥味　惡臭衝擊男友一聞即反胃：像大便

有百萬粉絲的台灣性感網紅「宛宛兒」日前在節目中自爆，先前曾感染過念珠菌，加上當時剛好月經來，「雙倍」臭味衝擊下，一度讓男友受不了反胃，直呼臭到像大便。



宛宛兒日前上《醫師好辣》節目中分享，因為台灣天氣潮濕，只要穿著較緊的褲子，或是水喝得比較少都很容易反覆感染「念珠菌」，自己也多次深受其擾。

宛宛兒因反覆感染「念珠菌」而深受困擾。（FB@宛宛兒）

宛宛兒因反覆感染「念珠菌」而深受困擾。（FB@宛宛兒）

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她表示去婦產科就診時，醫生就曾告知，女生在月經快來的時候，很容易產生念珠菌：

那個菌不只會發臭，還會有那種很白色的、很像豆渣的那種東西

月經本身的味道加上念珠菌所產生類似魚腥味，讓她驚呼「兩倍的衝擊」，真的是臭到一個很可怕。

太臭了！妳剛剛是在大便嗎？

臭味讓男友忍不住反胃。她也解釋當初她在廁所換完衛生棉，沒想到男友緊接著就進去廁所解放，沒想到就發生糗事。她也難為情的跟男友表示因為月經來味道比較重，事後她也積極看醫生、吃藥、多喝水，再加上平常多補充「蔓越莓益生菌」才有所改善，最後她也呼籲大家別經常熬夜，否則也很容易再度感染。

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