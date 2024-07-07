性感網紅「私處感染」飄魚腥味　惡臭衝擊男友一聞即反胃：像大便

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

有百萬粉絲的台灣性感網紅「宛宛兒」日前在節目中自爆，先前曾感染過念珠菌，加上當時剛好月經來，「雙倍」臭味衝擊下，一度讓男友受不了反胃，直呼臭到像大便。

宛宛兒日前上《醫師好辣》節目中分享，因為台灣天氣潮濕，只要穿著較緊的褲子，或是水喝得比較少都很容易反覆感染「念珠菌」，自己也多次深受其擾。

宛宛兒因反覆感染「念珠菌」而深受困擾。（FB@宛宛兒）
宛宛兒因反覆感染「念珠菌」而深受困擾。（FB@宛宛兒）

【圖輯】點圖放大看更多宛宛兒照片👇👇👇

+19

她表示去婦產科就診時，醫生就曾告知，女生在月經快來的時候，很容易產生念珠菌：

那個菌不只會發臭，還會有那種很白色的、很像豆渣的那種東西

月經本身的味道加上念珠菌所產生類似魚腥味，讓她驚呼「兩倍的衝擊」，真的是臭到一個很可怕。

太臭了！妳剛剛是在大便嗎？
34歲女星「認為23cm最好用」大談私密處保養　仲會定期為妹妹修毛

臭味讓男友忍不住反胃。她也解釋當初她在廁所換完衛生棉，沒想到男友緊接著就進去廁所解放，沒想到就發生糗事。她也難為情的跟男友表示因為月經來味道比較重，事後她也積極看醫生、吃藥、多喝水，再加上平常多補充「蔓越莓益生菌」才有所改善，最後她也呼籲大家別經常熬夜，否則也很容易再度感染。

相關圖輯17歲少女患性病「膿跟瀑布一樣流出來」網民一原因認為男女都有錯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看事件懶人包👇👇👇

+3
割陰唇大量出血！艾瑞絲揭手術血腥過程　因易藏污垢忍痛一刀切范瑋琪昔驗身「私處恐發炎」下場超𤓓　吳佩慈勸性行為不要太頻繁台女星揭前度另類怪癖　被要求只清洗私處　夏宇童：夏天也是如此小便唔好忍？醫生警告「有尿即屙」3大害處：年輕人或感覺不到女性疾病｜薔薔林嘉凌事後私處必發炎疑患愛滋　禁慾1年終康復40歲王思佳罕談私密處保養　1個原因視除毛為基本　產後依舊性福

延伸閱讀：

93歲超狂阿嬤「血管年齡僅20歲」　必做運動、日常飲食曝光

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

美女
女性都市疾病
女性泌尿問題
TVBS新聞網
你可能感興趣