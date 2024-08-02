新買冷氣機唔涼！開5小時室內仍30度　行內人拆解：裝10部都唔涼

冷氣機不夠涼除了機身問題，還受很多環境因素影響。台灣有網民在客廳裝了部變頻窗口型冷氣，可是用了1星期卻發現開始不夠涼，即使他在陽台上加裝抽氣扇把室外的熱氣抽出去，開了25度也不涼，於是在網上求問：「需要找原廠來看看？畢竟是新買的」。



帖文引來不少網民留言，有內行人看到他家的陽台便破解了原因，「你的陽台自己封住，熱氣散不去，裝10台冷氣一樣不會冷。」



網民一看樓主家中陽台，認為冷氣機會無法散熱。（網上圖片）

台灣早前有網民在網上論壇上發文，指他住5坪左右（約16.5平方米）的客廳裝了1部變頻窗口型冷氣，冷氣電功率4.1kW，理應已很足夠，樓主還配3部電風扇，可是只過了1星期就已經發現不夠涼。

樓主亦發布陽台的照片，可看到室外機裝在掛滿衣物、密不通風的陽台，安裝時師傅已提醒樓主散熱可能有問題，於是他加裝了1部抽氣扇把熱氣抽出去，可是客廳依舊不涼，開25度吹了5個小時，室內溫度仍在30至31度，出風口的溫度也不是很冷。

冷氣機不夠涼除了機身問題，還受很多環境因素影響。（示意圖／資料圖片）

樓主於是在網上求問：「我這個陽台散熱是可以的嗎？抽風扇是剛好對著冷氣排風口，旁邊是還有空間可以再多裝一台會改善嗎？需要找原廠來看看？畢竟是新買的...該不會買到機皇吧？」

冷氣機不夠涼除了機身問題，還受很多環境因素影響。（示意圖／資料圖片）

帖文一出，引起不少網民議論，有行內人看到樓主掛滿衣物的陽台直言「你的陽台自己封住，熱氣散不去，裝10台冷氣一樣不會冷」、「散熱方向前方不要有遮蔽物」、「周圍不要堆放其他物品」。有網民又建議「冷氣排風不能對玻璃窗，建議跟旁邊紗窗調位置」。