公屋單位窗外驚見SOS求救訊號？港男貼圖問部署　網民估其實係咁

SOS是國際通用的求救訊號。有港男日前於網上分享，顯示有公屋單位於窗外伸出雨傘，並張貼2張字條，而3樣物件上方均印上疑似求救訊號「SOS」字樣，或令人覺得是屋內人士正向外界求助，繼而詢問他人「點部署？」。有網民指出「好耐㗎啦」，甚至有居住附近街坊指出涉事地點為調景嶺，「成日放學都見到，已經慣咗」。



翻查網上資料，去年12月已有網民分享相關情況，地點為將軍澳某公屋低層2樓，當時有街坊表示該字樣已擺放一段時間，對此見慣不怪，亦覺得該符號並非是「SOS」求救訊號，反而更似「202」單位號碼；亦有人稱曾向保安反映但無果，「之前同保安反映過，已經幾年係咁」。



有公屋單位於窗外貼出疑似「SOS」求救訊號，引來網民熱議。（threads圖片）

該港男在 threads 帳號上傳照片，並詢問「點部署？」。照片顯示，有疑似公屋單位於窗外伸出1把銀色雨傘，另外再張貼2張字條，3者上方均印上疑似求救訊號「SOS」字樣，或令人覺得是屋內人士正向外界求助。不過「SOS」和「505」數字非常相似，加上仔細看，其中有字條上首個「S」亦少了一劃，故引來網民討論。

帖文引來網民笑稱「風水陣？」，不過隨即有人指出「好耐㗎啦」，甚至有居住附近街坊指出涉事地點為調景嶺，「成日放學都見到，已經慣咗」、「505（室）啫，無嘢嘅」。惟亦有人覺得「見疑即報」，「話唔定真係求救」、「同保安講，報警，寧願做多咗都唔好有僥倖心態」、「佢係唔係俾人家暴」、「係咪要搵社工？」。

翻查資料，有網民去年12月已留意該單位張貼疑「SOS」字樣。（FB「將軍澳主場」圖片）

翻查網上資料，去年12月已有網民在社交平台分享相關情況。涉事地點為將軍澳某公屋，相中單位為低層2樓其中一戶，上傳照片網民當時表示，「咁啱行過見到呢個單位好似喺度求助，諗緊好唔好又多事去睇下，幫唔幫到手好？」。事件之後被媒體報道，有街坊表示該字樣已擺放一段時間，對此見慣不怪，亦覺得該符號並非是「SOS」求救訊號，反而更似「202」單位號碼。亦有住客稱曾向保安反映但無果，「之前同保安反映過，已經幾年係咁」。

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