表哥凌晨收表妹SOS求救訊息　驚動警方急到場　披頭散髮應門咁講…

這表哥太盡責了！杭州有男子日前凌晨時分收到表妹的「SOS求救短信」，多次致電對方卻無人聽，急到即時報警並趕去表妹住所了解，一行人拍門大叫幾分鐘，最終表妹竟睡眼惺忪應門。

原來事件是場大烏龍，表妹在手機設置了SOS緊急呼叫功能，睡覺前將電話轉為靜音，當晚將手機放在枕頭下睡着了，懷疑誤觸了電源鍵觸發求救功能。網民笑言看表妹的反應，她當時「估計都是慒的」，但就大讚她的表哥其實處理得宜，「中國好表哥」。



表哥打不通表妹電話，馬上報警。（微博影片截圖）

事發5月22日凌晨3點左右，居於杭州西湖區的李先生接到表妹王女發來的「SOS求救短信」，寫道「我遇到了緊急情況需向您求助，您是我的緊急連絡人」。他頻頻打電話給表妹打算了解，但電話一直顯示繁忙中，情急之下他決定報警，找來警察一同上門。警員在門方外焦急萬分拍門，大叫：「王XX，派出所的！」

持續數分鐘後，王女披頭散髮施施然開門，還未完全清醒說：「沒事，我手機按錯了。」警方問她為何不接電話，王女才解釋，指自己睡覺前會將電話設為靜音，導致沒發現有人來電。經了解後，事件原來是場大鳥龍，王女在手機設了SOS緊急呼叫功能，只要按5次電源鍵就會自行呼叫緊急聯絡人，以及連續發定位地址和SOS求救短信。

警員了解後，原來表妹將手機放在枕頭睡了，誤觸了SOS求救程式。（微博圖片）

她當晚隨手將手機放在枕頭下睡着，懷疑是頭部不小心壓到電源鍵，誤觸發出求救短信的功能。接報民警忙了一晚，雖然無功而還，但認為李先生警覺性高是好事，並即場對王女進行批評教育。

網民也紛紛說出自己誤觸求救訊號的經歷，「我有次手機螢幕自動變暗了，然後不知怎麼的打到119去了」，又笑言大半夜突然有人拍門，「姑娘估計都是懵的」，辛苦警員白忙一場。不少人又大讚表哥有危機意識，「淩晨3點看到短信，中國好表哥」。

（綜合）