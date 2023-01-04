SOS！窗口驚現求救訊號　仔細看才知誤會大了　真相原來係咁

不少人會相約親朋好友去倒數以迎接新年，更甚會在家中佈置一番，台灣日前有女生發文，稱在路上看到有屋苑住客在窗邊貼上求救訊號SOS，本來以為對方有危險要求助，怎料仔細看才發現是「2023」的氣球，只是從外面看進去有點像SOS，因而引起誤會。帖文惹來網民兩極回應，有人擔憂真的有人要求救，亦有人笑言這樣的烏龍還有幾年會出現。



有女生發文指走在路上看到有屋苑某戶住客在窗邊貼上求救訊號SOS，本來以為對方有危險要求助，怎料仔細看才發現是2023的氣球。（FB「路上觀察學院」圖片）

該女生在facebook路上觀察學院討論區發帖並附上1張圖片，寫道「原本以為看到求救訊號🆘，後來發現只是在慶祝新年啊！」。圖片可見，有民眾疑為倒數做好準備，從窗口掛着2023年氣球來迎接新一年，但從外面看進去，氣球數目字的「2」很像英文字母的「S」，而前方的3容易被忽略，故看起來像求救訊號「SOS」的樣貌，繼而引起誤會。

有人笑言這樣的烏龍會加重警察工作負擔，「警察應該電話接到手軟了」、「ESOS！Emergency SOS緊急求救的意思！」；有留言則表示202X年還有6年，代表還有數年會有類似的誤會出現，「完蛋，這樣會誤會到2029」、「都求救3次了（過去3年），還沒人救他」。

一度有網民擔憂，會否真的是有人在求救，只是借倒數氣球來引人注意，「搞不好你的直覺是對的！」、「有沒有一種可能是真的在求救，只是騙歹徒說那是慶祝2023」、「也許是家暴，假裝在跨年其實在求救」、「會不會是求救，有3個綁匪」、「我會多事報警，至少安個心」。

中國貴州就曾有民眾把2020字樣的氣球貼在客廳陽台窗戶上，末尾的「0」沒貼上去讓對面的鄰居誤認為是「SOS」求救訊號，因此報警求助。（資料圖片）

類似事件過去數年倒數都亦曾發生，如中國貴州就曾有民眾把2020字樣的氣球貼在客廳陽台窗戶上，但末尾的「0」因為沒貼上去，讓對面的鄰居誤認為是「SOS」求救訊號，因此報警求助，可是最終也發現是誤會一場。