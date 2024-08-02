心情不佳坐車　忽獲母女讓座即淚崩　女子事後出Po：好想感謝你哋

情緒低落時，忽然有人主動關心，或會令眼淚決堤湧出。最近1名網民在社交平台分享好人好事，表示她日前狀態不好，本想靜靜地乘搭港鐵，不料「慢慢陷入漩渦」要離開座位，後來竟有1名母親輕拍她，示意其女兒想讓座給她。樓主再忍不住淚水，該名母親其後在下車前，「摸咗我一下同我講『傻女，唔使喊』」，讓樓主大為感動，因此事後在心情平伏後發文，「我好想感謝你哋，攬吓你哋，遇見你哋係我嘅福氣」，又呼籲大家「勿以善小而不為」，假如遇上有困難的人，不妨給予對方一點溫暖，無論該舉動是多麼的微不足道。



最近1名網民在社交平台分享，表示她日前情緒低落，後來忽然有1名母親輕拍她，示意其女兒想讓座給她。（Threads圖片）

該名女子在Threads發文分享，表示某天於下午6時許乘搭由金鐘往羅湖的港鐵列車，由於「狀態不太好」，本只想好好休息，惟其間被打擾，便離開了座位，可是後來她「慢慢陷入漩渦」，心情愈來愈低落。此時，樓主身後的1名母親輕拍她，示意其年僅數歲的女兒想讓座給樓主，「打破咗最後一道防線，眼淚已經無聲無息地落下」。直至該對母女要下車，母親還在下車前輕撫樓主安慰說， 「傻女，唔使喊」。樓主又指，「全程車都係眼淚中度過，亦有好心人送紙巾畀我」。

樓主事後心情平伏過來，並在網上發文分享是次窩心經歷，形容不論該對「善良媽媽」與「着住全身黃色的小妹妹」會否看到該帖文也好，她也想好好感謝她們，「攬吓你哋，遇見你哋係我嘅福氣」。她續稱，雖然有人或會認為她反應過大和太誇張，「但當下呢個行為對我嚟講好重要，救咗我，大家唔會知道一個小動作可以帶畀人嘅影響有幾大，勿以善小而不為 ，感恩」。

樓主的分享引來大批網民讚好，紛紛指故事非常暖心，大讚該對母女非常有愛，香港需要更多這些正能量，「係妳嘅福氣，下次到妳幫返其他人，將個福氣傳畀其他人」、「妹妹有媽媽嘅身教，長大後一定同妳一樣係善良嘅人」、「從妳嘅文字知道妳都係個好善良嘅人！妳值得呢個世界所有嘅愛同善意」、「呢位媽媽做咗一個好好嘅榜樣」，也有人留言安慰樓主，「唔好唔開心，生活總要過，加油」、「溫暖人間，希望妳開心返」、「隔空抱抱妳」。