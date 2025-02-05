女網友上巴士才發現餘額不足想下車　司機竟用廣播兇悍說「這句」

搭乘公共交通工具時，通常會確定八達通、零錢金額足夠，以避免搭不上車的尷尬情境。



一名網友分享在巴士看到的超暖一幕，有乘客上車時發現餘額不足決定下車，司機注意到之後，用兇悍的語氣說了一句暖心的話，讓原PO直呼「非當事人都被溫暖到了」。文章一出引發網友共鳴，除了大讚該名司機超暖，也紛紛說出在巴士上曾遇過的暖心事件。

女網友上巴士先發現餘額不足想落車 司機竟用廣播兇悍說「這句」（01製圖）

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一名女網友在Threads分享搭巴士時遇到的溫暖一幕，她表示搭巴士的時候，後門有一個女生上車嗶卡後發現餘額不足，所以又下車。巴士司機發現後，便用廣播說了一句：

上車啊！餘額不足就餘額不足，啊不然不用回家哦！

讓目擊這一幕的原PO直呼：

用最兇的語氣說出最暖的話，超帥的……非當事人都被溫暖到了。

文章一出，不少網友也覺得司機的舉動很暖心：

「司機人好好」

「好man喔」

「超暖！」

「覺得大部分巴士司機大哥大姐，人都是很好很暖」

「司機大哥人超好，帥！」

「霸氣暖男」

「傲嬌系巴士司機」

「霸氣的溫柔」

「鐵漢柔情」

「當場聽到一定超感動」

「被司機叔叔的話帥到了」



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有人則分享曾遇見的暖心司機：

「我有一次也餘額不足，但司機也叫我上車！」

「很多年前有次卡餘額不足，身上只有百元鈔票，準備投100元下去的時候，司機直接阻止我，幫我投下去，說下次再還他就好」

「我也見過巴士司機超級兇的吼『坐好啦阿伯！坐好』，然後等所有人都坐穩穩才開車」

「台中500號有一位男司機，每一站停車的時候都會唸站牌名稱，下車後會跟妳說拜拜跟小心，超暖」

「之前遇過搭錯車，司機大哥跟我說不用刷卡，好感動」



但也有網友不太認同該名司機的做法：

這樣講話我覺得不行，沒顧慮到女乘客的自尊心，原本她可能要去儲值，這麼廣播，全車的人都知道她餘額不足了。

另有人指出餘額不足還是可以搭車：

「悠遊卡（台灣八達通）坐巴士餘額不足可以代墊一次，但以60塊為限，記得是允許為負的」

「記得搭巴士餘額不足還是可以搭，我就是有過扣完變-3元，之後再去便利店加值，儲值200的話，金額就會變成197元」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】