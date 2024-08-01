親吻玩香腸嗎？捷運外籍男這樣問女生　竟獲親切回應　竟另有真相

「親吻玩香腸嗎？」外籍男子向女生詢問這句話，是想性騷擾吧？但答案卻令全網笑翻！台灣有女生在網上表示，日前在捷運月台遇到１名外籍男士，對方詢問「小姐，親吻玩香腸嗎？」，女生稱自己住在淡水多年，一直被不同國家人士多次問路，知道對方其實詢問「小姐，請問往象山嗎？」，於是親疑解答對方問題。



網民聽到答案後紛紛「自首」，承認最初自己「想多了」，甚至以為外藉男搭訕向女生性騷擾，笑言「本來準備要罵變態了，還好他有問對人」、「厲害」、「他嘗試用當地的語言問，這很讚」。



樓主交代事件，引來網民笑言「你要好人做到底，務必教他正確發音，不然他以後會被噴霧的」、「還好他問對人了，你聽得懂他的口音」。（示意圖／gettyimages）

樓主在Threads發文表示，日前乘搭捷運，在月台上遇見1位外籍男子，他詢問「小姐，親吻玩香腸嗎？」，還好樓主住在淡水多年，遇過很多次被不同國籍人士問路，理解對方在說「小姐，請問往象山嗎？」，內容純粹是問路，完全不涉變態內容，只是口音不純正而已。樓主於是親切地回答：「對，這是往象山。」

帖文引來不少網民討論，笑言「你要好人做到底，務必教他正確發音，不然他以後會被噴霧的」、「還好他問對人了，你聽得懂他的口音」、「到底象山怎麼變成香腸的？」。

（Threads）