港媽買中華沙律整壽司卷　外傭姐姐1招笑翻天　附暗黑料理大盤點

食材要清洗乾淨，外傭姐姐都深知這個道理。有港媽日前於社交平台發帖，指自己原本打算製作壽司卷，怎料外傭姐姐幫忙準備食材時，奇怪舉動令她哭笑不得，「原本整壽司卷，點知姐姐將中華沙律洗咗」，並上傳1張將中華沙律放在筲箕上隔水的照片。事件引起網民們共鳴，更分享一堆專屬外傭姐姐入廚的「私伙經歷」及「暗黑料理」食譜。



港媽原本打算製作壽司卷，怎料外傭姐姐拿中華沙律去清洗。（FB群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

港媽日前於Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，附上1張已清洗的「中華沙律」照片，並指：「原本整壽司卷，點知姐姐將中華沙律洗咗。」帖文甫發布後，立即引起網民的共鳴，累積逾400個留言數量。外傭姐姐雖然奇怪舉動，不過最後樓主都有分享「製成品」，圖片所見都份屬正常之作。

樓主亦有在留言分享製成品。（FB群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

外傭姐姐舉動令網民爆笑，「洗咗仲好，冇咁甜」、「姐姐非常注重衛生，值得讚許」。網民亦分享家中外傭姐姐的特別「洗嘢經歷」，「洗晒啲炸魚皮」、「洗生蠔，佢戳穿，洗晒入面啲黑色嘢，話污漕」、「試過整多春魚，佢洗晒啲春」。

除了分享清洗食材外，網民當然私心分享了一堆「暗黑料理」大盤點，當中包括「日本小丸子Ｘ番茄薯仔湯」、「清蒸馬糞海膽」、「清炒大閘蟹」、「清蒸壽司」、「清蒸日本空運三文魚腩」、「白灼廣島生蠔」、「清炒芥末八爪魚」、「蒜蓉炒羽衣甘藍」、「蒸呑拿魚蓉肉餅」等。雖然這堆食譜的確令人「笑到有腹肌」，不過亦有網民指出，其實帖文十分有警惕性，「老闆們唔好大安旨意，由得工人姐姐煮啲未教過佢煮嘅嘢」。

（Facebook「表揚好姐姐開心分享區」群組）