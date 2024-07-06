交通警示意停路肩　的士1招博大霧想走？　後續6警車出動笑翻網民

駕車時若遇到交通警示意停下，司機理應在安全情況下停車配合調查。網上最近流傳1條影片，顯示1輛的士沿北大嶼山公路快線往機場方向行駛，其間交通警電單車沿中線亮燈駛近，示意的士司機切線停泊到左方路肩。的士依言打左燈，交通警亦切往左線，讓的士由右線切向中線，沒料到的士切入中線後，一直沒有駛入左線停泊，反而繼續行車，未知是否想「博大霧」或直接擺脫交通警電單車。其後有其他交通警駕車亮燈駛至，總共5輛交通警電單車和1輛警車尾隨的士，面對警員重重包圍，的士只能切往左方路肩停車，更有1輛交通警電單車停在其後方。



網民笑言「愈叫愈走，係咪迷幻的士司機？」、「側側膊諗住入返一條線就冇事」、「個結果真係好治癒」。亦有人疑惑警方為何對1輛的士勞師動眾，由於影片是在7月1日回歸紀念日上載，所以網民懷疑是剛巧有大批警員在重要日子沿北大嶼山公路執勤，本身並非針對片中的士，但上載者未有交代事發日期和時間。



的士本身沿北大嶼山公路快線往機場方向行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約1分鐘15秒，相信從「車cam」截取，上載者沒有交代事發日期和時間，畫面見到1輛的士沿北大嶼山公路快線往機場方向行駛，途經小蠔灣食水處理廠對開時，有1輛交通警電單車沿中線亮燈駛至，交通警望向的士，相信示意過的士司機切線，泊在左方路肩以便配合調查。惟由於影片質素一般，加上和「車cam」車輛距離較遠，所以未能清楚見到交通警示意。

交通警電單車沿中線亮燈駛至。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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的士於是打左燈，交通警以為對方依指示配合，所以由中線切往左線，好讓的士由右線駛入中線，預計的士最終泊在左方路肩。沒料到的士駛入中線後，左線雖沒有其他車輛，但的士未有再切往左線，反而繼續沿中線行駛，其他交通警先後駕車亮燈駛至，總共5輛交通警電單車和1輛警車尾隨的士，場面相當「墟冚」。最終的士司機切入左方路肩停車，最初示意的士停車的交通警，將電單車停在的士後方位置，其他同袍駕車離開。

的士司機切入左方路肩停車，最初示意的士停車的交通警將電單車停在的士後方位置，其他同袍駕車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片吸引許多網民留言，「扮懵就真，以為警察咁好人，叫佢唔好做快線X咩？」、「果然人無恥便無敵」、「諗住返中線無問題？」。有人留意到該影片是於7月1日回歸紀念日上載，猜想是否剛巧警方在重要日子沿北大嶼山公路執勤，因而一時間有多名警員尾隨片中的士，可能司機只是事前干犯輕微交通罪行，一般日子毋須如此「大陣仗」，但影片沒有交代事件內情。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）