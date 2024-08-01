張家朗金牌｜81字回應意大利決賽爭議　網民讚大將之風：真正世一

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／世界排名】香港隊「193劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽奪得金牌，但決賽對決意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）一場，裁決判決引發爭議。



張家朗周三晚（7月31日）於社交平台發文回應事件，表示「裁判係專業嘅，每個裁判係判法上面都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法去調整戰術，決賽我覺得係一埸好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利」，又感謝香港人支持，「好多謝大家捱夜都支持我哋，希望大家心臟冇事」。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

張家朗本港時間周二凌晨（7月30日）在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），衛冕奧運金牌。馬奇及其教練施利安尼（Stefano Cerioni）不滿裁判判決，事後有大批意大利網民湧到張家朗IG「洗版」批評「偷走金牌可恥」，更有意大利媒體稱，意大利劍擊聯會已經向國際劍聯及國際奧委會投訴，指該場決賽不應由香港的「鄰居」出任裁判。這場決賽的主裁判黃皓志來自台灣。

張家朗與馬奇今仗有不少爭議判決。（路透社）

張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀。

不過22歲的馬奇翌日在社交網站撰文，為裁判風波降溫，表示尊重裁判決定，不想再糾纏過去的事。他表示認識決賽的兩位裁判，也不會將個人失利歸咎他人，認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。

張家朗：裁判專業 決賽是好漂亮比賽

事隔1天，張家朗於IG發文回應爭議，「決賽嘅最後有少少爭議，裁判係專業嘅，每個裁判係判法上面都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法去調整戰術，決賽我覺得係一埸好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利」。

張家朗又形容「Dream comes true again」，「到而家都唔能夠相信自己係兩屆奧運冠軍，由細個開始劍擊，我嘅夢想就係成為奧運冠軍，當東京（奧運）之後就希望可以創造歷史，兩次奧運冠軍，7月29日之後，我做到了」。他最後感謝香港人支持，「好多謝大家捱夜都支持我哋，希望大家心臟冇事」。

張家朗於IG發文回應爭議，獲網民大讚。（張家朗IG）

網民讚有大將之風：真正世一

張家朗回應引來網民大讚，「有大將之風」、「講得好好」、「真正世一」、「Huge respect」、「恭喜家朗，為你感到驕傲」、「牙朗世一，創造歷史嘅人」、「去外國而家可以輕鬆同人講，香港強項係咩？劍擊，多謝你世一劍神」、「香港人以你為榮」。