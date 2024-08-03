離譜！43度高溫獨留2歲女車內熱死　父回家打機　被控謀殺及虐兒

照顧孩子一時粗心後果相當嚴重。美國有父親將2歲女童獨自留在車上睡覺，然後回家打機及收拾食物。由於當時天氣炎熱高達攝氏43度，女童被高溫曝曬，直至約3小時後母親回家才發現女兒在車內不省人事，送醫後宣告不治，涉事父親被控二級謀殺及虐兒罪，獲准保釋候審。



37歲父親斯科爾斯被控謀殺2歲女兒。（IG 圖片）

綜合外媒報道，37歲父親斯科爾斯（Christopher Scholtes）在7月9日，於美國亞利桑那州圖森住所外，將私家車停泊在車庫外，因當時有些健身器材堆放在車庫內，他指當時2歲女兒正睡着，他不想弄醒她，故將她留在車上睡覺，但車內開了冷氣。

當日天氣炎熱，高達約攝氏43度，而涉事車輛停泊在陽光直射地方。死者另兩名分別為9歲及5歲的姐姐透露，父親常將她們留在車內。事發當日父親在家忙着打機及收拾食物。斯科爾斯指他知道車輛受安全功能保護，會在停車後30分鐘自動熄匙，也承認把女兒獨自留在車內。

死者被獨留在車內約3小時後，母親回家尋找女兒，夫婦才發現她在車上，車內已熄匙，當時女兒不省人事。（影片截圖）

死者被獨留在車內約3小時後，母親回家尋找女兒，夫婦才發現她在車上，車內已熄匙，當時女兒不省人事，送醫後宣告不治。根據法醫驗屍報告，確定女童死於意外，受高溫環境曝曬致死。事後妻子傳短訊給斯科爾斯，「我告訴過你多少次，不要把他們獨自留在車上」，斯科爾斯則回，「親愛的，我怎麼可能這樣做？我不可能會殺了我的孩子，這不是真的」。

警方前往女童家中調查，當場扣押了一部遊戲機及部份電子產品，以及涉事車輛，並在7月12日拘捕斯科爾斯，控以二級謀殺和虐待兒童等罪名，他一度被扣押，其後獲保釋候審。