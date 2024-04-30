無睇路？秀茂坪貨車疑疏忽　跟尾入屋苑閘口撞斷鐵桿　車cam曝光

看到閘口也照衝？近日有網民在秀茂坪曉麗苑發現有貨車進入屋苑時，打算尾隨前方小巴入閘，結果將正在下降的鐵桿直接撞斷，整個過程被後方車輛的行程記錄儀（車cam）完全拍下。片主將車cam片上傳至網上，有網民看完影片後表示「離譜」，嘲笑片中貨車司機「發X緊夢」、「第一日揸車？」，又提到閘機賠償事宜，「入一入閘要畀幾千蚊」。



秀茂坪曉麗苑有貨車進入屋苑時，尾隨前方小巴擅入閘口，結果將正在下降的鐵桿直接撞斷。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

有網民將該段車cam片上傳至Facebook群組「馬路的事討論區」，片主目睹有貨車「衝閘」撞斷閘機的一刻，於是發文表示「入閘免拍卡唔代表唔使停車喎」。事發於4月26日，地點應為秀茂坪曉麗苑內，片主當時尾隨1輛貨車沿曉光街上曉麗苑。在進入私人路段後，遇上屋苑閘機，雖然貨車進入可以免拍卡，但仍需等屋苑保安員處理。然而，當貨車前方的小巴入閘後，電子閘徐徐下降之時，貨車尾隨小巴踩油駛前，直直撞上鐵閘，鐵桿應聲斷裂。

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從影片可見，鐵桿「啪」一聲被撞斷，跌在閘機旁，貨車才停下。之後1名女職員從登記處步出，先觀察了一下鐵桿的殘骸，再示意貨車倒後。而另一邊正準備離開屋苑的貨車也聞聲停下，司機即時下車查看。

有網民看完影片後，嘲笑片中貨車司機「發X緊夢」、「第一日揸車？」，又批評指「揸搵食車都咁OnX，就算新手都冇佢咁OnX嘛」。也有網民關心閘機賠償事宜，「入一入閘要畀幾千蚊」、「又5千」、「公司多得你唔少」。

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