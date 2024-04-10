2小童突衝出馬路險被撞！車上父舉動更離譜　網民：疏忽照顧兒童

馬路如虎口，父母要小心看管活潑好動小孩！日前網上流傳1段長約43秒「車Cam（行車記錄器）」短片，顯示有2名小童突然從私家車後座衝下車，並走出馬路位置，幸好2人反應及時，加上駛至司機及時煞掣才沒有被撞倒。不過車上1名疑是2名男童父親的男子，卻休閒地將雙腳晾在車窗上，懶理同行小童衝出馬路舉動，片段曝光後被網民群斥涉疏忽照顧兒童。



西灣河有2名男童原本坐於私家車後座，突然衝出馬路，險被後方車輛撞倒。（Youtube＠車CAM特警」影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」日前上載片段，事發於周日（4月7日）下午2時許，當時片主駛經西灣河近鯉景灣海旁，突然有2名身穿白衣男童從左方私家車後座衝下車，並走出馬路位置。幸好他們看見片主駛至已即時退後，加上片主及時煞停才沒有釀成意外，不過其中1名男童疑似「無有怕」，繼續手舞足蹈，其後更直接從片主車前跑過。

而該輛正停泊路邊的黑色私家車，車尾箱和後座車門均呈打開狀態，司機位上男子相信為2男童父親，他非常休閒般將雙腳晾在車窗上，沒有理會同行小童衝出馬路，引來網民批評。

+ 1

許多網民譴責車上男子涉嫌疏忽照顧兒童，「當咗馬路係遊樂場」、「直頭當條街係自己屋企咁」、「我看到都嚇死，好在車主反應快」、「唔好畀10歲以下小朋友自己開門落車，而且只准佢哋左邊門上落；家長要應陪同小朋友過馬路」，同時批評對方舉動「累己累人」，「做司機真係慘，撞死就算打得甩，最小入老不（不小心駕駛）」、「唔好害人坐監，害人家庭」。

片主司機及後亦現身解釋，指自己同樣作為家長，上傳片段「絕對唔係希望大家咒罵小朋友」，旨在叮囑他人時刻緊記安全駕駛，亦要好好教育孩子，事關上述小童舉動會對其他駕駛者造成危險，所以希望涉事男童母親或家人可以「教育下呢位老公」。他續稱，當下有即時提醒該司機要好好看管小朋友，即如片中所示，待2名兒童遠離後，片主曾駛近該黑色私家車，並停車將近10秒，相信正在善意提醒對方。

片主之後停車駛近黑色私家車，停車近10秒，提醒對方要好好看管同行小童。（Youtube＠車CAM特警」影片截圖）

（YouTube＠車CAM特警」）