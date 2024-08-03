搬酒店？港鐵乘客運巨型行李　手推車堆放雜物高過人　引網民熱議

乘客不得攜帶大型物件坐港鐵，但卻總有人違規。日前，網上流傳照片，金鐘港鐵站又有乘客用手推車推着整車雜物在月台等車。令人震驚的是，雜物中多個膠箱疊至「人咁高」。有網民候車時發現故拍下照片上傳到社交平台，並表示聽到涉事乘客聊天提及正在「搬酒店」。不少網民看完照片都表示震驚，「咁都入到？」、「點解畀佢哋入閘」。



有網民發現金鐘港鐵站有乘客用手推車推整車雜物在月台等車。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，表示日前於金鐘港鐵站等候往上環方向的列車時，發現有乘客用手推車拉着大堆雜物等車。從照片可見，月台上有數名乘客推行李筴在等候列車，旁邊有1輛手推車。手推車上放有6個大箱子及其他雜物，箱子互相堆疊，上方再放了個黑色大袋，整體高度與旁邊的女乘客高度相約。不過，照片中未見有人握住手推車握柄，故未能肯定雜物是相中何人所有。

樓主在帖文中表示，聽到涉事乘客們聊天表示是在搬東西到酒店，「搬酒店，我無偷聽，佢哋大聲咋」，並嘲諷說「下次搬屋一定幫襯港鐵」。

帖文引起網民熱議，不少網民認為該車雜物體積「誇張」，「咁都入到？」、「點解畀佢哋入閘」，亦有人笑諷「真正做到搬屋搬廠搭港鐵」。不過也有人認為常見有乘客利用港鐵搬運大型物件，「呢啲場面我都以前見過」。

港鐵規定每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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