港鐵變運貨車？男乘客手拉車帶大堆雜物　照片瘋傳惹議：點入到？

港鐵設有行李尺寸限制，乘客不能帶大型物件上車。不過，近日網上流傳1張照片，顯示港鐵將軍澳線有男乘客以黑色手拉車搬運雜物，包括木架、膠箱等，雜物約半人高，總體積顯然不小。有網民好奇男乘客所攜物件或已違港鐵行李限制，「咁大件都得㗎咩？」、「無人捉？」，但亦有網民表示「呢車嘢唔算大吖！有啲更加離譜」。



有網民搭乘港鐵將軍澳線往寶琳方向，發現車廂內有1名身穿紅衣的男乘客以黑色手拉車搬運約半人高的雜物。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，並發帖表示「集體運輸，地鐵」。樓主當時正搭乘港鐵將軍澳線往寶琳方向，其間發現車廂內1名身穿紅衣的男乘客，以黑色手拉車搬運約半人高的雜物，雜物包括木架、膠箱等。而男乘客倚向堆放的雜物之上，手放在膠箱上使用手機，從照片可見，膠箱最高點約處於男乘客上腹部。

樓主在帖文下方留言表示，「喺中環都見過用板車載着36吋長文件矮櫃坐地鐵」，又指「咁都入到閘」。

帖文引起網民熱議，有人好奇男乘客所攜物件或已違港鐵行李限制，「咁大件都得㗎咩？」、「無人捉？」。但亦有網民似乎習以為常、「見慣不怪」，並表示「呢車嘢唔算大吖！有啲更加離譜」、「如果唔係繁忙時段呢車嘢都唔算係咩！如果你想睇更誇張啲！你繁忙時間睇下班速遞！一車兩袋」。

港鐵規定每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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