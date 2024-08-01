輕鐵嚴打逃票│港鐵職員站滿月台　多人被查票疑斷正　可罰款$XXX

乘搭港鐵必須支付車資，不應逃票。本港網絡廣傳多張相片，指輕鐵天富站有大批乘客沒有「拍卡」購票，結果被多名港鐵職員包圍查票「斷正」，場面震撼。相片引來網民熱議，批評乘搭「霸王車」行為，「抵死唔買飛」、「重新教育一下」、「幾蚊（車資）唔願畀，結果要畀幾百蚊（罰款）」、「好誇張」。



港鐵2023年6月起提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況。



本港網絡廣傳多張相片，指輕鐵天富站有大批乘客沒有「拍卡」購票，結果被多名港鐵職員包圍查票「斷正」，場面震撼。（Facebook群組「天水圍群組」）

有街坊在Facebook群組「天水圍群組」發布3張相片，指周四（8月1日）下午4時12分在天水圍輕鐵站，有多名乘客沒有「買飛」，被港鐵職員查票「斷正」。

從樓主上載相片見到，輕鐵站月台站滿港鐵職員，多人1組正在檢查多名乘客車票，旁邊亦站着不少乘客。

相片見到，輕鐵站月台站滿港鐵職員，多人1組正在檢查多名乘客車票。（Facebook群組「天水圍群組」）

相片見到，輕鐵站月台站滿港鐵職員，多人1組正在檢查多名乘客車票。（Facebook群組「天水圍群組」）

相片引來網民熱議，批評乘搭「霸王車」行為，「抵死唔買飛」、「重新教育一下」、「幾蚊（車資）唔願畀，結果要畀幾百蚊（罰款）」、「好誇張」。亦有網民指見慣不怪，「好多都係長期唔拍卡，我見得多」。

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港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，今年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

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另有網民發帖表示，早前見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。



港鐵職員早前在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，樓主表示見到「好多人無買飛」。（facebook群組「天水圍群組」圖片）

（綜合）