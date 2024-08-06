假和尚？光頭伯穿長袍遞佛法物品　港男提醒婆婆勿上當：呃錢㗎！

假和尚出沒？近日有港男指在荃灣遇到疑似有伯伯穿上褐色長袍假扮和尚，向途人兜售佛法物品。港男見1名婆婆接過物件後，即時上前制止，並拍攝「和尚」外貌，同時提醒婆婆「呃錢㗎！唔好啊，和尚唔會咁樣問人攞錢」。「和尚」聞言即時收回佛法用品，並且匆匆離開。有網民讚揚樓主挺身而出揭破「和尚騙局」，表示「做得好」、「救得一個得一個」、「社會需要大家多啲出嚟見義勇為」。



有港男指在荃灣遇到疑似有伯伯穿上褐色長袍假扮和尚，向途人兜售佛法物品。（「青衣街坊吹水會」FB影片截圖）

該名港男在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上傳相關影片，並提醒網民要小心有人假扮和尚行騙，「屋企有老人家要話畀佢聽呢啲就係假」。而據樓主與網民對答中，得知事件發生於荃灣。

從影片可見，1名身穿褐色長袍、酷似和尚打扮的伯伯背着斜孭袋，在街頭與1名婆婆交談，疑在兜售手中珠鍊及疑似印有佛像的金色牌。當時婆婆已將珠鍊戴在手上，並接過金色牌，未知是否準備付款。

樓主在一旁拍攝伯伯外貌並開聲制止，質疑伯伯假扮和尚行騙，並即場向婆婆表示「呃錢㗎！唔好啊，和尚唔會咁樣問人攞錢」。婆婆呆愣地「吓」了一聲，同時停下手中動作。樓主繼續在旁相勸，表示「我係佛教徒，和尚唔會（咁做）㗎，呢個呃錢㗎」。伯伯快速看了一眼樓主，隨即一手將婆婆握住的金色牌取走，並將她右手腕上的珠鍊扯下來，然後急步離去。影片至此結束。

有網民好奇問樓主「和尚著波鞋？！仲觸摸到女施主」，而樓主就暗示片中伯伯並非和尚，回應指「真和尚都會着波鞋，但一定唔會喺街度兜售佛法物品，和叫人捐錢供養」。有聲稱居住於該區的網民表示認得影片中的伯伯，指對方是「慣犯」，「上次佢嚟搵我化緣，我問佢金剛經第一句係咩？之後佢好靜咁慢慢行走咗」、「今早荃灣見到佢，行1條街問咗10多人『乞錢』，無人畀佢」。

另外有不少網民就大讚樓主成功阻止婆婆受騙，「做得好」、「救得一個得一個」、「抵讚！」、「片主以身作則！社會需要大家多啲出嚟見義勇為」；亦有網民提醒一般捐贈或籌款會有機構負責，「而不是周圍去掛個名『化緣』去討錢」。

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