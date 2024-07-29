假銀行職員騙案！婆婆開視像撳ATM　港女拆穿有詐質疑騙徒非港人

騙徒無處不在，大家小心提防！有女生於網上分享見到長者險被騙財的事件，她當時身處銀行櫃員機旁，發現1名婆婆以手機開啟擴音和視像功能，對方要求婆婆向他顯示「戶口結餘」，樓主察覺情況有異，隨即上前了解。原來有自稱是銀行職員人士，指婆婆因為購買電話，現時需要進行「扣數」，但多番交談，對方仍未能清楚說出婆婆所遇問題，樓主之後稱要與婆婆到銀行查詢，對方隨即掛斷電話。



其後1名自稱是「中國移動」的職員再次致電，樓主已識穿騙局，遂要求對方提供職員編號以及英文全名，但竟獲告知「唔識串」，更提供拼音英文名，故樓主質問「你到底係唔係香港人？點解你連自己英文名都可以唔識串？」，對方辯稱「唔係唔識，只係耐無串過」。



樓主根據對方所提供真實的中國移動公司電話號碼查詢，被告知「無呢個人」，婆婆才發現被騙；銀行職員亦協助婆婆重設提款卡密碼，避免遭騙徒有機可乘。樓主希望藉事件提醒大眾多些留意身邊發生的事，認為1句問候或已可幫助他人避免受騙，其仗義舉動獲網民激讚。



有騙徒假扮銀行和電訊公司職員，企圖騙取長者，幸有好心女生出手悉破騙局。（資料圖片／示意圖）

該女生在 facebook 發文，分享目睹長者險被詐騙的經過。樓主表示，當時身處銀行櫃員機旁，聽到有婆婆一直講電話，兼開啟擴音和視像功能，向電話內人士展示提款機螢幕，對方要求婆婆按下「戶口結餘」鍵，樓主即察覺情況有異，故詢問婆婆是否需要協助。

銀行不會透過電話要求客戶給予個人資料

樓主接過電話後，對方自稱是恒生銀行職員，要求婆婆出示個人資料，樓主聞言提出質疑，指銀行並不會於電話要求客戶給予個人資料，又詢問對方的職員號碼以及姓名等資料，然後再和婆婆到銀行尋找職員了解事件。

樓主表示，對方初時態度淡定，聲稱婆婆因為購買電話，現需要進行「扣數」。樓主不斷詢問到底是有什麼問題，又強調她們身處恒行銀行的分行，可以直接向他們職員查詢，對方回應指若然不信他，大可到恒生總行找他，因為婆婆問題只有總行可以處理。樓主質疑「有咩問題係唔可以喺分行搞？」，隨即關閉鏡頭和調較靜音，未幾騙徒掛線。

該騙徒和長者開啟視像通話，又要求對方顯示銀行戶口結餘。（示意圖／gettyimages）

騙徒連英文全名都不懂串

樓主本以為對方已放棄，但隨後有位自稱是「中國移動」通訊公司職員再次致電，樓主接聽電話後假裝是婆婆女兒，稱有問題可與她商談，對方則不停強調婆婆因購買電話，有相關事宜需處理。

樓主當時已識穿對方是騙徒，再次要求提供職員編號以及英文全名，但對方「唔識串」，更提供拼音的英文名，她按捺不住質問「你到底係唔係香港人？點解你連自己英文名都可以唔識串？」，對方竟辯稱，「唔係唔識，只係耐無串過」，並提供中國移動公司真實電話號碼。

樓主致電查詢該公司有否電話內的職員，以及交代遇到問題，獲告知「無呢個人」，婆婆當時才驚悉遇上騙徒。樓主之後聯同真正銀行職員向婆婆解釋，指對方是詐騙電話，提醒往後若然對方再次致電，就毋須理會；銀行職員亦協助婆婆重設提款卡密碼，避免遭騙徒有機可乘。

樓主質疑對方並非香港人，「點解你連自己英文名都唔識串？」，終踢爆是騙案。（《愛回家之開心速遞》劇照）

助人女生：幫人千祈唔好覺得麻煩

樓主補充，在她和銀行職員協助婆婆了解事件時，有男職員和另1名婆婆入內，原來對方被同1個電話號碼的騙徒騙取金錢，慨嘆「如果當日都有人可以幫到婆婆，世界可以少個俾人呃嘅老人家」。她希望藉事件帶出「幫人千祈唔好覺得麻煩」，勸籲大眾多點留意身邊發生的事，1句問候或已可幫助他人避免受騙。該婆婆事後告訴樓主，她剛剛完成手術，未來還要進行另一手術，樓主不禁感嘆，「如果婆婆真係俾人呃咗啲錢，你叫佢點生活？」。

許多網民都大讚樓主見義勇為，「婆婆好彩遇到你」、「真係幫得一個得一個，宜家啲老人家太容易相信人」、「我朋友媽咪就係俾呢啲人呃咗幾萬，真係無仇報」、「電騙呢樣嘢真係好恐怖，唔知有幾多老人家俾人呃晒血汗錢」、「呃阿婆錢嘅人真係好仆X」、「我平時見呢啲詐騙消息就發晒畀家中長輩，從教育做起！」、「每人行多一步，個世界會美好多」；不過亦有人指出，前題是要長者相信「聽勸」，「一個唔該俾老人家誤會你是騙子，就水洗都唔清」。

（Facebook「Cynthia Tai」）