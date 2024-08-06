半夜塌牆！女子與2歲兒遭磚砸險死　夫先做這件事：怕房東不認帳

睡到半夜單位牆壁突然塌下，母子都被磚塊砸中受傷，第一時間竟是拍片？杭州有戶人家租住單位逾1年半，日前凌晨睡覺時傳出巨響，當時女戶主與2歲兒同睡，因渾身感疼痛而醒來，驚覺房間牆壁塌了下來，房間的床上及地板都是磚塊，她與兒子被磚塊砸到而多處擦傷。



女子馬上叫鄰房的大夫趕來，當下不是把母子扶到其他地方，而是立即拍下影片，稱「怕房東不認賬」。片段其後在網上曝光，網民看到現場情況都心驚膽跳，「這一家子命真大」，又認為女子應該報警，以免房東卸責。



游女士上傳的影片可見，當時她與2歲兒子仍在床上，大量磚塊砸落，幸未砸中要害，否則重傷甚至致死。（微博影片截圖）

內媒報道，浙江杭洲姓游女子與丈夫及兒子租用的事發單位逾1年半，日前凌晨睡覺時突然聽到巨響，竟是房間的牆塌了下來。游女士表示，單位屬房東家中自建房，當日凌晨1、2時左右，她突然聽見巨響，然後渾身疼痛，痛得醒來才驚見房間有面牆壁倒塌，接着聽到2歲多的孩子正在哭，「他身上的擦傷比較多」。

從，游女士上傳的影片可見，當時她與2歲兒子仍在床上，大量磚塊砸落，幸未砸中要害，否則重傷甚至致死。（微博影片截圖）

丈夫趕至立即拍片作證

游女士的丈夫正在鄰房正睡覺，接到電話後趕到事發房間，游女士叫丈夫先拍下影片作證，「以免房東事後翻臉不認賬」。影片所見，房間的牆壁倒塌後，大量灰色磚塊散落一地，許多磚塊直接掉在床上，當時游女士還抱住孩子待在床。游女士的手擦傷，但寶寶的腳上傷痕更多，幸沒有砸中要害，否則恐怕後果更嚴重。

游女士的手擦傷，但指2歲多孩子身上的傷更多。（微博影片截圖）

片段令網民傻眼，「房東自加蓋的牆？」、「泡沫磚，隔斷用的，運氣好，不然麻煩了」、「2歲孩子得多害怕」。不少人認為游女士一家已算好彩，「這一家子命真大」、「只是擦傷太幸運了」、「這個絕對不是擺拍也算幸運只是擦傷」。

網民又指，這種房東自己加建的房間，「砌磚的高度和寬度超過規範要求就要加條構造柱」、「拖家帶口就別住群租房了，人員密度大，意外發生逃生都難」。留言提醒為防房東拒賠，「直接報警，房東肯定認帳，實在不行可以起訴房東」、「認不認帳套都要負責的。走法律程式就好了」。

（綜合）