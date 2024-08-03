12歲女校內賣阿媽製曲奇　高峰日賺$XXX　獲讚生意奇才1原因停業

小小年紀便如此有生意頭腦，未來很可能是生意奇才！馬來西亞1名12歲女童帶母親製作的曲奇餅到學校，與同學分享過後，吸引不少人相繼前來索取更多曲奇，她從中看到「營商」，於是索性在校內售賣媽媽製曲奇，結果大受歡迎，高峰時曾在1天內賺到近300令吉（下同，約520港元）。網民大讚女童聰明，認為她很有生意頭腦。不過，事件惹來學長不滿並向老師舉報，女童被指違反校規，曲奇「生意」被迫停止營業。



女童母親指，女兒並非首次在校內經營小生意，不過同樣被老師禁止。她對女兒做生意的熱情和勇氣感到驕傲，稱女兒每天帶着數十塊曲奇到學校出售，收入亦和賣出曲奇數量相符，認為「這無形中成為她對商業世界的啟蒙」，亦盼望對方將來能接手其正經營的生意。



馬來西亞1名12歲女童於校內售賣母親自家製的曲奇，高峰日賺港幣500多元。（「FB＠Huspalita Hussain Arif 」圖片）

在校內分享曲奇後大受歡迎

馬來西亞媒體報道，當地有女童在校內售賣母親的自家製曲奇，曾在1天內賺近300令吉，獲讚是生意奇才。該名12歲女童阿迪妮（Hessa Ardinee Mohamed Airee）最初並未想過賣曲奇賺錢，她只是單純帶母親自製的曲奇到學校，但自從與朋友分享後，不少同學陸續找她索取更多曲奇餅，甚至提議她可以嘗試接訂單；阿迪妮不忍心拒絕朋友的請求，於是每天都帶着曲奇餅到學校上課。

女童的母親胡斯帕利塔（Huspalita Hussain Arif）其實是銷售烘焙產品的企業家，她表示曲奇是以優質原料制作，但考慮到女兒只是拿到學校內售賣，所以每片只收取4令吉（約7港元）。胡斯帕利塔又指，「無論她（阿迪妮）帶多少曲奇去學校，每天都會被搶購一空」。

女童阿迪妮（左）和母親胡斯帕利塔合照。（「FB＠Huspalita Hussain Arif 」圖片）

老師亦成為顧客

阿迪妮後來因在學校販賣曲奇而漸有名氣，她亦非常積極經營生意，甚至有老師都成為其顧客，不過卻因此引來學長投訴。校方指因事件違反學校規定，禁止阿迪妮繼續販賣曲奇，被迫停止營業。胡斯帕利塔之後建議女兒，可列印出WhatsApp電話號碼，方便有需要的人士下單，客人亦可選擇在校外，或自行到家裏取貨。

由於在校內販賣曲奇是違反校規，阿迪妮被迫停止營業。（示意圖／GettyImages）

為女兒對做生意的熱情和勇氣而驕傲

胡斯帕利塔補充，其實女兒早在今年1月時，曾試過在校內售賣史萊姆（又稱鬼口水）玩具，但同樣被老師制止。雖然如此，但她作為母親，看到女兒對做生意的熱情和勇氣，還是感到驕傲。

胡斯帕利塔續稱，女兒生性害羞，加上她常說自己不擅長做生意和算帳，原本覺得要她做生意是不可能的事。不過，看到女兒每天帶着數十塊曲奇到學校出售，其間沒有人欠她錢，收入亦和賣出曲奇的數量相符，對此甚為驚訝，認為「這無形中成為她對商業世界的啟蒙」，同時希望孩子將來能接手其正經營的生意。

（綜合）