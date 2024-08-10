保險經紀跑步機上突腳軟　秒倒地送院不治　閉路電視拍下猝死過程

做運動記得量力而為！印度1名42歲保險經紀在健身室使用跑步機，懷疑心臟病發作，雙手緊握跑步機扶手支撐身體，隨後雙腳一軟，即使一度想繼續捉住扶手，但瞬間失去意識，倒在跑步機上，旁人見狀將他搬至地面施以急救，過程由閉路電視拍下，最終保險經紀送院不治，警方經調查後初步相信事件沒有可疑，正安排驗屍，以確定死因。



閉路電視拍到辛格一邊在跑步機上慢走，一邊用雙手緊抓跑步機扶手，步速緩慢。（X影片截圖）

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據了解，42歲男死者辛格（Jalendra Singh），和妻女住在新德里，並在1間私人公司擔任保險經紀。

猝死過程曝光

事件發生在本年8月2日（周五），現場是加濟阿巴德（Ghaziabad）1間健身室，閉路電視拍到辛格一邊在跑步機上慢走，一邊用雙手緊抓跑步機扶手，步速緩慢，隨後停下腳步休息，只見他低下頭來，繼續捉住扶手，隨後體力不支，雙腳一軟，但他仍然努力緊握扶手，可惜最終倒下，2名旁人見狀將辛格移至地面，施以心肺復甦搶救，影片被上載至社交平台X（前稱Twitter），長約1分鐘33秒，之後便結束。

不排除死於心臟病

當地傳媒報道，健身室負責人和其他熱心人將辛格送往附近醫院，最終搶救無效不治，警方經調查後不排除辛格死於心臟病，並將遺體送往檢驗，以確認死因，初步相信事件沒有可疑。

（綜合）