男童搭飛機當眾大便好臭　老婦用袋接糞便　小紅書女正用膳︰想嘔

若有便意，去廁所解決「是常識吧」！1名女子在小紅書表示，日前乘搭飛機，前面坐有老婦和其2名男孫，用膳期間，女子留意到老婦表現鬼祟，之後聞到惡臭，原來年紀較細的男童蹲在自己座位當眾大便，用老婦打開用膠袋直接便解，女子形容「嘴內食物不知該咽還是該吐，彷彿在廁所裡吃東西」，空中服務員見狀立即提醒可以前往洗手間，但老婦反指剛才已用膠樽小便，空中服務員事後「還要提着屎尿袋子幫他們丟掉」。



多名網民慨嘆「在我女兒的心中，只有狗狗才能在不是廁所的地方大小便」、「為什麼不去廁所？」、「又是『他只是個孩子』？」。



前座男童當眾大便，傳出強烈惡臭。（小紅書圖片）

用膳期間聞到強烈惡臭

樓主在小紅書表示，日前和朋友乘搭飛機前往上海，前面坐有老婦和其2名男孫共3人，「哥哥在A（座位），弟弟B，奶奶C」，空中服務員隨後派餐，用膳期間，樓主突然見到老婦偷偷摸摸，不久就傳來一股惡臭，樓主湊上前了解，見到坐在B座的男童蹲在座位上大便，老婦用膠袋接盛載糞便。

空中服務員需「執手尾」

樓主形容「真離大譜了」，和朋友當時無語，「嘴內食物不知該咽還是該吐，彷彿在廁所裡吃東西」，空中服務員經過時發現這驚人一幕，提醒老婦可以前往廁所，但老婦舉起盛載尿液膠樽，並對剛才已用膠樽小便，樓主為空中服務員感到可憐，對方要為他們丟掉尿液和糞便。

樓主當時用膳，大呻「嘴內食物不知該咽還是該吐，彷彿在廁所裡吃東西」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

網民議論紛紛

帖文引來不少網民討論，「其實可以求助空姐，帶1個去廁所，空姐代為照顧餘下男童」、「過份」、「這個奶奶帶的孩子估計將來會被社會教育」、「小孩人有三急，成年人都可以帶他去廁所吧！」。

（綜合）