內地童港鐵車廂大便落乘客腳　事後與母親咁做惹公憤：不要說歧視

人有三急也不應隨地大便。有網民於社交平台發相發文，指港鐵車廂內有內地童隨地大便，更「屙落人哋隻腳度」，事後還與母親一同「笑笑口」，到下一站就即時離開，令樓主直斥「真係接受唔到 」。



帖文引來其他網民熱議，批評離譜，「好核突，究竟咩心態」、「見到張相都已經想嘔」、「見到都想發癲」。也有網民指小朋友可能難以控制便意，宜多體諒。



有網民於社交平台發相發文，指港鐵車廂內有內地童隨地大便，更「屙落人哋隻腳度」，事後還與母親一同「笑笑口」。（threads）

樓主周六（7月20日）於社交平台「threads」發相發文，指在港鐵車廂內有內地童隨地大便，更「屙落人哋隻腳度」。

從相片見到，港鐵車廂近中央扶手地上，有一堆疑似大便的淺啡色物體，部份有紙巾掩蓋，物體旁邊站着不少乘客，也有乘客把雙腳抬起。

相片見到，港鐵車廂近中央扶手地上，有一堆疑似大便的淺啡色物體，部份有紙巾掩蓋，物體旁邊站着不少乘客，也有乘客把雙腳抬起。（threads）

樓主形容這些大便「勁臭，唔知食過咩嚟」，又指內地童大便後，還與母親一同「笑笑口」，以紙巾遮蓋部份污迹後，在下一站就「即刻走人」，直斥「真係接受唔到。到底係人性嘅扭曲定道德嘅淪喪，真係唔好話歧視大陸人」。

人有三急也不應隨地大便。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，批評離譜，「X……好核突，究竟咩心態」、「仲要爛屎」、「見到張相都已經想嘔」、「見到幅圖都覺得臭」、「成件事好匪夷所思，睇啲紙巾數量，佢係咪冇抆屎」、「見到都想發癲」。也有網民指小朋友可能難以控制便意，宜多體諒。