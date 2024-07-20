大埔這個商場驚現「糞路」　疑大便延伸1米　網民：兩邊有廁所喎

真的急到要就地解決？日前網上流傳1張照片，指大埔新達商場的美容店門外出現疑似糞便，「糞路」延展約1米。照片引起網民熱烈討論，不少人稱難以理解，「新達已經有兩邊廁所都仲要瀨？」，亦有網民替清潔人員難過，「最慘係清潔工」、「辛苦晒」。不過，亦有人指沒有人想發生這種情況，「可能是身體不適，大家多體諒」。



網上流傳照片，指大埔有商場有美容店門外出現一行疑似「糞路」。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

有網民於周四（18日）將照片上傳至Facebook群組「大埔 TAI PO」，並表示「即時，新達廣場」，並加上「驚嚇」及「大便」的表情符號。從照片可見，商場內1間美容店門口對開地上留有1條疑似「糞路」，數團疑似糞便的褐色異物在潔白的地面延展約1米。1名清潔人員站在一旁，微微彎腰查看，手中還拿着1卷廁紙，似乎準備進行清潔。

照片引起網民熱議，有人笑言「真係遍地『黃金』」、「邊個又滾瀉咖喱呀？」、「可能朱古力嚟呢」。有網民就不解批評「新達已經有兩邊廁所都仲要瀨？」、「差幾步到廁所啦」，亦有人關心相關人事的身體，指可能腹痛難忍，「呢一種會唔會係肚唔舒服肚屙」。另有網民就認為「最慘係清潔工」、「辛苦晒」。

（Facebook）