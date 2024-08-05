奧運羽毛球麟洋配奪金｜內地網民斥裁判偷走金牌　網民咁反擊獲讚

【巴黎奧運2024／羽毛球男雙／李洋／王齊麟／麟洋配／王昶／梁偉鏗】巴黎奧運羽毛球男雙，中華台北男雙組合李洋、王齊麟決賽激戰3局險勝中國隊的王昶、梁偉鏗，成為史上首隊衛冕奧運的男雙組合，亦是中華台北巴黎奧運首面金牌。



「麟洋配」獲金牌引來網民熱議，內地社交平台「小紅書」更有內地網民「洗版」批評「我們的金牌被裁判偷走了」、「恭喜王昶、梁偉鏗，摘得羽毛球男雙銀牌」、「裁判誤判了」。但隨即有內地網民1句反駁獲其他網民大讚，強調「不要老是怪這怪那」、「沒什麼好黑的，輸了就是輸了，下次加油，第1次奧運又不丟人，盡力了」。



李洋與王齊麟創下歷史，成為史上首對衛冕的男雙組合。（Getty Images）

巴黎奧運羽毛球男雙決賽昨晚（8月4日）上演，中華台北男雙組合李洋、王齊麟決賽激戰3局力克中國隊王昶、梁偉鏗，成為史上首隊衛冕奧運的男雙組合，亦是中華台北巴黎奧運首面金牌。

（路透社）

麟洋配力爭衛冕之路並不易走。（Getty Images）

「麟洋配」獲金牌掀起網民熱議，內地社交平台「小紅書」更有內地網民「洗版」批評「我們的金牌被裁判偷走了」，「恭喜王昶、梁偉鏗，摘得羽毛球男雙銀牌。至於金牌選手，場外元素過多，我不承認也不否認」、「裁判誤判了，我們沒有挑戰給對面加分了」、「有1球絕對有問題」、「今年奧運又多了一個遺憾了，梁王決賽遭遇裁判不公，只拿了銀牌」、「從來沒見過這麼吵的比賽」。

「麟洋配」獲金牌掀起網民熱議，內地社交平台「小紅書」更有內地網民「洗版」批評「我們的金牌被裁判偷走了」。（小紅書）

言論引來激辯，其中有內地網民反駁「實話實說，對面蠻強的，解說也說了，兩邊的交手紀錄來看都是很焦灼的，而且裁判我覺得也沒問題啊，兩邊都判過，而且是我們的挑戰感覺是用來暫停調整的，明顯是界外也要挑戰，用完了就是聽裁判的，對面挑戰就捏的很死，只挑戰爭議球，發球不好說，看裁判那個塑膠標識的高度好像，但發球短了這……沒什麼好說的吧，好幾個了，估計太緊張了，能第一次拿銀牌也很好啦」，獲大批網民激讚，「好認同您的觀點」、「支持理性發言！大家都很辛苦也打得很棒」、「對啊輸了就認，不要輸不起」。

言論引來激辯，有內地網民反駁獲其他網民讚好。（小紅書）

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李洋親吻地上的奧運標誌。（Getty Images）

亦有內地網民表示「不要老是怪這怪那，公道點來說對面網前，防守，進攻都很強，節奏變化也拿捏的很好」、「沒什麼好黑的，輸了就是輸了，下次加油，第一次奧運又不丟人，盡力了」、「真沒必要這樣吧，輸了就是輸了，對面確實打得好啊」。另有內地網民認為「22年才組隊，24年就奧運銀牌了，每1分都沒有放棄，運動員只要拼搏，無論是不是金牌都值得掌聲」。