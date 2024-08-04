江旻憓告別全職劍擊運動員生涯　想做1樣嘢　網民即熱搜這2名男子

【巴黎奧運2024／江旻憓／劍擊／重劍／香港奧運金牌／身高／張家朗】本港「女劍神」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌，創下香港歷史。不過江旻憓今日（8月4日）於社交平台宣布，告別全職劍擊運動員生涯，期待有新職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港，同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動樂趣。



江旻憓告別全職劍擊運動員生涯消息一出即引來網民熱議，「江旻憓」在Google Trends的搜尋熱度亦急升，而網民最關注的，除了江旻憓家庭背景，原來還有這2名男子！



江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌，創下香港歷史，8月1日凱旋回港。但事隔3天，江旻憓突然於IG以中英文宣布告別全職劍擊運動員生涯，「我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯」。

江旻憓又稱，期待有新職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港，同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動樂趣。她最後強調，「我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !」。

江旻憓今日（8月4日）於社交平台宣布，告別全職劍擊運動員生涯，期待有新的職業發展。

江旻憓告別全職劍擊運動員生涯消息一出即引來網民熱議，「江旻憓」在Google Trends的搜尋熱度亦急升，而相關搜尋「人氣竄升」最多的，除了江旻憓父親、男友、身高等家庭背景、資料數據，竟然還有「鄧炳強」和「張家朗」。

「江旻憓」在Google Trends的搜尋熱度急升。（Google Trends）

鄧炳強力撐江旻憓：她很支持保安局青年工作

翻查資料，江旻憓於巴黎奧運奪金牌後，保安局局長鄧炳強曾在社交網站發文：「我最支持嘅劍擊世一Vivian（江旻憓）剛剛為香港贏得首面獎牌，仲要係金牌！真係非常開心，好為你驕傲，香港隊繼續加油！」。而賽前鄧炳強被問到最希望哪1位運動員贏金牌時，明言「當然是劍擊世一江旻憓，因為她很支持我們保安局的青年工作」，一度引起網民熱議。

保安局局長鄧炳強表示最支持江旻憓贏奧運金牌。（Facebook片段截圖）

至於張家朗，與江旻憓同屬香港劍擊代表隊成員，同樣於巴黎奧運中奪得金牌創話香港歷史，不少網民認為張家朗與江旻憓是金童玉女，相當合襯。但隨着張家朗現任女友法國劍手Solene Butruille曝光，打破了網民幻想。