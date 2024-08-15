逃票？內地男坐港鐵頭等無付款斷正　1原因毋須罰款：好在沒事！

乘坐港鐵東鐵綫頭等車廂前必須另行拍卡付款，否則隨時罰款1,000元！有來港旅行的內地男生於小紅書發文表示，他日前不小心在沒付款下乘坐了港鐵頭等車廂，被港鐵職員查票「斷正」，幸好因為他是「第1次」違反相關港鐵附例，最終只收到違反附例通知書，沒有被罰款，「好在第一次沒事」。



帖文引來網民熱議，提醒香港鐵東鐵綫分普通車廂及頭等車廂，乘坐頭等車廂前必須另外拍卡付錢。也有網民認為「不知者不罪」，「遊客不知道有頭等也不奇怪，不然就不會有那麼多被罰了」、「我也是坐了幾次，幸好1次都沒查，我知道了之後再也不敢坐了」。



乘坐港鐵東鐵綫頭等車廂必須另外拍卡，否則隨時罰款1,000元。（資料圖片）

稱未有注意到車廂有分等級

該內地男於小紅書以「第一次到香港差點就要罰錢」為題發文發文，指他日前來香港旅行，其間乘坐港鐵東鐵綫列車，卻沒注意看原來港鐵有分普通車廂和頭等頭等艙，未有付款便「直接坐進去了」。

樓主表示，坐進頭等車廂後，就被港鐵職員查票「斷正」，幸好因為他是「第1次」違反相關港鐵附例，最終只收取了違反附例通知書，沒有被罰款，大感慶幸，「好在第一次沒事……第一次到香港差點就要罰錢」。

樓主表示，坐進頭等車廂後，就被港鐵職員查票「斷正」，幸好因為他是「第1次」違反相關港鐵附例，最終只收取了違反附例通知書，沒有被罰款，。（小紅書）

根據樓主上載的「違反附例通知書」相片，列明「本公司現向你發出通知書，以告知你違反香港鐵路附例，若你再次違反香港鐵路附例可被檢控。本公司會將本次事件記錄在案，並可能以此作為日後處理類似個案的參考，懇請你以後遵守香港鐵路附例」。通知書未有提及繳交補票附加費，顯示樓主的確沒有被罰款。

通知書未有提及繳交補票附加費，顯示樓主的確沒有被罰款。（小紅書）

內地列車沒頭等車廂 旅客容易誤入

帖文引來網民熱議，提醒香港鐵東鐵綫分普通車廂及頭等車廂，乘坐頭等車廂必須另外拍卡，「羅湖線才有頭等，寫得很清楚的」、「如果你不小心進去了發現不對，可以馬上出來」。

也有網民認為「不知者不罪」，「因為內地（地鐵）沒有頭等艙，所以很容易誤入」、「遊客不知道有頭等也不奇怪，不然就不會有那麼多被罰了」、「我也是坐了幾次，幸好1次都沒查，我知道了之後再也不敢坐了」。但有網民反駁，「個個被人罰錢嘅都係咁講㗎啦，唔知啊，唔知係頭等啊」。

網民提醒香港鐵東鐵綫分普通車廂及頭等車廂，乘坐頭等車廂必須另外拍卡。（資料圖片）

根據港鐵網站，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交附加費，費用為1,000港元。