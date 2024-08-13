巴士男童車廂內小便！乘客驚：喺我隔籬屙尿！　母親咁反應惹公憤

人有三急也要注意場合！有港男於網上發相發文，指他乘搭巴士時，有1名男童在車廂內公然小便，「喺我隔籬屙尿」，令他深感震驚，「X，我見到啲咩」。



照片引來網民熱議，不少人直呼「恐怖」，「不知所謂」、「不知羞恥」、「好癲」、「同司機講舉報佢」。也有大批網民不滿男童家長當時反應表情，「屙完尿同佢老母好開心好滿足咁」；不過亦有網民呼籲體諒，「人哋細路仔，一時控制唔到啫」。



有港男於網上發相發文，指他乘搭巴士時，有1名男童在其旁邊隨地小便。（資料圖片）

男童臉上掛着笑容

該港男上周六（8月31日）於社交平台threads發相發文，大嘆他乘搭巴士時，有1名男童於其旁邊隨地小便，「X，我見到啲咩。喺我隔籬屙尿」。

照片可見，樓主坐在巴士左邊近通道位置，男童則在他的旁邊脫下褲子，似有動作，疑在通道上小便，臉上掛着笑容，男童後方相信是母親的家長未見阻止。

相片見到，樓主坐在巴士左邊位置，男童則在他的旁邊脫下褲子，似有動作。（threads）

事件惹爭議 網民：人哋細路仔

帖文引來網民熱議，斥責男童行為離譜，「不知所謂」、「不知羞恥」、「好癲」、「真係好恐怖」、「嗚嗚嗚我以後搭地鐵算啦」、「忍唔到就着返尿片」、「咁成架車咪充滿晒嗰啲味，真係要即刻同司機報告，車返廠深層清潔」、「呢個真純粹個人素質問題……見到我都嘔」。

也有大批網民不滿男童家長當時反應表情，「屙完尿同佢老母好開心好滿足咁」。另有網民呼籲體諒，「人哋細路仔，一時控制唔到啫」、「唔使大驚小怪」。不過亦有人反駁，不能以年紀小為由，而讓子孩隨處便溺。