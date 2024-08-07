2歲男童遭虐死！狠父打頭腹捏下體兼肛門灌水　生母旁觀下場曝光

台南發生恐怖虐兒致死慘案。1名2歲男童2022年4月已經懷疑受虐，台南家防中心一度介入，將他安置到寄養家庭，惟2023年7月後將他送回家人身邊，就在3個月後，男童由父母帶往醫院接受急救，報稱兒子「在旅館浴室溺水」，最終男童不治，但醫護人員發現男童身上有新舊傷勢，不排除事件涉及虐兒致死，於是報警。



經警方調查後，發現男童胃部被生父打到破裂，胃部內容物流入腹腔，引致細菌感染死亡，男童生前遭受肛門灌水、被捉衣領提到11樓窗外雙腳懸空等恐怖虐待，生父案件仍在審理中，但生母有份虐兒和縱容伴侶嚴重施暴，裁定成年人故意對兒童犯傷害罪名罪成，入獄2年。



閉路電視拍到男童去年10月18日由父母帶往醫院接受急救，但最終不治。

涉案男女無結婚

據了解，陳姓涉案男子和謝姓涉案女子沒有結婚，育有2名子女，分別是大約3歲女兒和2歲兒子，謝女是建築工人，陳男則無業，一家人租住在平價酒店。

2022年4月，男童小腿骨折，謝女當時辯稱兒子被嬰兒櫈夾到，否認自己虐兒，台南市社會局經評估後介入，將男童安置到寄養家庭，到了2023年7月將男童送回謝女身邊，根據規定，孩子一旦接受過安置服務，社工事後需要每月家訪2次，但謝女和陳男一再找藉口推遲，社工僅成功家訪2次，只好約定10月19日再度上門家訪，要求陳男和謝女務必配合，豈料前1日便發生憾事。

一家人前往醫院，相信中間孩童是男童姊姊。

生父認為不服管教施暴

自陳男和謝女於2023年7月接回兒子起，陳男認為兒子不服管教，3個月內頻頻動手施虐，睡前會用繩索綁住兒子雙手，而且至少2次用花灑頭水管插入其肛門灌水，甚至用力捏其生殖器和3至4次打頭，陳男更不顧危險，抓住兒子衣領提到窗外雙腳懸空，威脅兒子要從11樓丟下，其他過份行徑包括至少4至5次將兒子帶到浴室沖凍水、3至4次用橡筋射向其身體，以及3至4次用熱熔膠條鞭打手腳。另外，謝女4次用綿繩持續綑綁兒子雙手手腕，而且掌摑其臉頰。

到了同年10月18日，陳男趁謝女外出工作再次施虐，猛打男童腹部，造成肝臟損傷和胃袋破裂，胃部內容物流出約500毫升，流到腹腔位置引致腹膜炎，繼而引發敗血性休克，當晚他們見到兒子狀況惡劣，於是將他送到醫院，當時報稱兒子「在旅館浴室遇溺」，男童最終不治，醫護人員從其傷勢，才揭發這宗恐怖虐兒致死案，警方隨即拘捕2人。

閉路電視拍到涉案母親戴上藍色頭盔，抱住男童，相信右邊孩童是其女兒。

生母認為兒子傷痕不嚴重

台南地院近日審理謝女案件，謝女承認之前經歷過婚姻失敗，所以不希望今次關係破裂收場，由於陳男不願工作，所以由她工作賺錢，陳男則照顧子女，對方對待女兒特別好，同時承認陳男向兒子施暴，但她沒有帶同兒子求醫，全因擔心醫院通報，兒子會再次遭安置到寄養家庭，況且兒子死亡之前，她見到兒子傷痕並不嚴重。

法官卻認為謝女是男童的生母，理應保護兒子，除了有份虐兒之外，還放任陳男施虐，等同幫兇，裁定成年人故意對兒童犯傷害罪名成立，判處2年徒刑，至於陳男案件仍在審理中。

（綜合）